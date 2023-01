Brown over 'overtuigend voorstel' Andretti: "Heeft een interessant team samengesteld"

Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 14 januari 2023 20:49 - Laatste update: 20:59

De Formule 1-teams waren aanvankelijk niet enthousiast over de mogelijke komst van Andretti, maar lijken nu toch op te warmen bij het idee. Volgens Zak Brown heeft dat alles te maken met de recent aangekondigde samenwerking met GM.

Michael Andretti probeert al geruime tijd de Formule 1 binnen te komen. Andretti is al in vele verschillende vormen van motorsport succesvol, en is bereid er alles aan te doen om de koningsklasse ook aan zijn portfolio toe te voegen. Toch kunnen de plannen van de Amerikaan op een hoop weerstand rekenen van de bestaande Formule 1-teams. Al zijn de teams inmiddels aan het opwarmen, dankzij de recent aangekondigde samenwerking van Andretti met Cadillac. "De Andretti naam heeft zo'n rijke geschiedenis in verschillende vormen van motorsport", wordt Brown geciteerd door Autosport.

"We zijn partners in een Supercars-team met Walkinshaw en zij hebben ook een grote geschiedenis in de motorsport. GM is ook een OEM [Original Equipment Manufacturer] met wie we in de IndyCar racen en ik denk dat hij een zeer overtuigend voorstel heeft gedaan." Al met al is de McLaren-CEO blij dat er zoveel interesse is in de koningsklasse. "Ik denk dat het de groei van de Formule 1 laat zien. We hebben sinds Haas al lang geen nieuw team meer gehad", vervolgt hij. "Dus is het geweldig om te zien dat de Formule 1 nieuwe markten, nieuwe teams en nieuwe sponsoren aantrekt. Ik vind het geweldig om te zien dat ze mee willen doen aan de sport. Ik denk dat hij een interessant team heeft samengesteld."

Interesse vanuit andere partijen

"Ik ben niet betrokken bij het grote proces, maar ik weet dat hij nauw samenwerkt met de FIA en de Formule 1. Dit proces is al een tijdje niet meer doorlopen, maar hij probeert zijn merk, reputatie en partners op de best mogelijke manier naar voren te brengen. Dan zullen de FIA en Formule 1 het proces doorlopen. Ik denk dat er ook andere partijen geïnteresseerd zullen zijn, zoals Stefano [Domenicali] ook opmerkte."

"Ik ben gewoon blij dat er zoveel enthousiasme is onder nieuwe teams die zich bij de F1 willen voegen. Ik denk dat dat goed is voor de gezondheid van de sport." Volgens Brown zijn er door de jaren heen een hoop fabrikanten de motorsport in gekomen en ook een hoop weer vertrokken. "Wat fantastisch is dat de fabrikanten die binnenkomen komen praten over de gezondheid van de motorsport en dat is geweldig. Moge het lang zo doorgaan."

