De negatieve reactie vanuit de teams op de mogelijke intrede van Andretti en Cadillac in de Formule 1 is bij Michael Andretti in het verkeerde keelgat geschoten. De man die zijn team graag in 2024 of 2025 naar de koningsklasse wil brengen, beschuldigt de teams van gierigheid en stelt dat het allemaal om geld gaat.

Het team dat Andretti graag wil opzetten kent voorlopig nog geen gemakkelijke weg richting de Formule 1. Lange tijd leek het erop dat er zelfs vanuit de Formule 1 zelf geen opening geboden ging worden, maar nadat Andretti in Cadillac een gigantische motorfabrikant wist te strikken, werd het voor de koningsklasse ineens allemaal een stuk interessanter. Met name FIA-president Mohammed Ben Sulayem ziet de komst van het Amerikaanse team behoorlijk zitten. Bij de Formule 1 zelf zou men wat minder happig zijn. Maar liefst acht van de tien teams zouden volgens de berichten geen trek hebben in een elfde team.

Mislopen prijzengeld en sponsoren

Die berichtgeving is bij Andretti zelf in het verkeerde keelgat geschoten. De Amerikaan stuit al langere tijd op veel verzet vanuit de paddock, zo sprak met name Toto Wolff zich openlijk uit tegen de komst van het nieuwe team. Inmiddels is de emmer overgelopen en bijt de oud-coureur van zich af tegenover Forbes. "Ten eerste denken ze dat ze één/tiende van het prijzengeld mis gaan lopen. Daarnaast worden ze allemaal ontzettend gierig omdat ze denken dat we alle Amerikaanse sponsoren zullen wegnemen", somt hij op.

Groei van de sport

Andretti vervolgt: "Het gaat allemaal om hebzucht en naar zichzelf kijken. Ze kijken verder niet naar wat het beste is voor de groei van de hele klasse. In de Formule 1 kijken de eigenaren naar wat het beste voor zichzelf is, in plaats van de klasse waarin ze racen", zegt Andretti, terwijl hij aangeeft 'niet verbaasd' te zijn. "Dat is het verschil tussen de positie van President Mohammed en die van de teambazen. President Mohammed kijkt naar de toekomst van de sport. Hij snapt het. Hij is een racer en begrijpt dat de klasse één of twee teams meer nodig heeft. Het is een FIA-kampioenschap en heeft de meeste kaarten in handen om de interesse te vergroten", besluit hij.

