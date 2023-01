Vincent Bruins

Vrijdag 13 januari 2023 19:59

Williams nam aan het eind van vorig jaar afscheid van Jost Capito. James Vowles zal Mercedes verlaten om op 20 februari de nieuwe teambaas van de Britse renstal te worden. Hij legt uit hoe hij de sprong naar een ander team ervaart.

Capito was slechts twee jaar de teambaas van Williams, voordat hij het team verliet. Vowles heeft als hoofdstrategist en engineer van Mercedes negen constructeurstitels en meer dan honderd Grands Prix gewonnen. Williams heeft in de 43-jarige uit East Sussex een goede vervanger van Capito gevonden.

Scheiding

"Gelukkig zie ik het niet als een grote sprong," vertelde Vowles tegenover onder andere GPFans. "Het is wel een sprong, maar ik denk niet dat het een enorme is, simpelweg omdat ik het geluk heb gehad om een aantal van de verantwoordelijkheden die ik zal hebben, bij Mercedes al heb ervaren. Het is echter hetzelfde, als ik een van jullie [van de media] zou vragen om te veranderen wat je doet en naar een andere organisatie te gaan, of misschien zelfs als je nog hetzelfde werk doet, maar je moet dan ook je relaties opnieuw vormen, je moet het team dat je om je heen wilt en ook je sociale groepen die nu na twintig jaar verdwijnen, opnieuw vormen. De beste vergelijking die ik tot nu toe heb gehoord, is dat het net een scheiding is."

Om vijf uur opstaan

"Ik ga naar een team met mensen die net zo intelligent, net zo gemotiveerd, net zo toegewijd en net zo hongerig voor succes zijn," ging de Brit verder. "Het is een ander uitgangspunt, maar het einddoel zal hopelijk niet anders zijn. Misschien laat ik me nu meeslepen in de opwinding om hieraan te beginnen, maar ik heb geen angst. Ik word elke ochtend om vijf uur wakker en schrijf gewoon mijn gedachten op en aantekeningen en dat is het niveau van motivatie dat mij jarenlang op de been zal houden. Ik heb er alle vertrouwen in."

