FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft ontkend dat voormalig F1-wedstrijdleider Michael Masi uit zijn rol werd gedwongen en gaf in plaats daarvan sociale media de schuld.

Masi speelde een sleutelrol in de controversiële afsluiting van het titelgevecht van 2021, met zijn beslissingen rondom een late safety car in de laatste race van het jaar in Abu Dhabi. Door deze safety car kon Max Verstappen Lewis Hamilton in de laatste ronde nog passeren voor de zege en het kampioenschap. De Australiër bleek vervolgens het slachtoffer te zijn van de herstructurering bij de wedstrijdleiding die er uiteindelijk toe leidde dat het bestuursorgaan van de autosport twee nieuwe wedstrijdleiders benoemde: Eduardo Freitas en Niels Wittich.

Vrijwillig

Tijdens de Dakar Rally in Saoedi-Arabië zei Ben Sulayem over het vertrek van Masi echter het volgende: "Het was ook zijn keuze [om te vertrekken]. Ik had in het begin met hem gepraat. Er waren daar menselijke fouten gemaakt en ik voelde dat hij ook gewoon niet verder wilde gaan, vanwege wat hij te verwerken kreeg op sociale media, de giftige sociale media. Ik sprak met hem, en het was ook oneerlijk voor hem. De FIA steunde hem altijd."

Bedreigingen

Masi en zijn familie waren na de race in Abu Dhabi onderwerp van doodsbedreigingen en waren het doelwit van gemeen online misbruik in de nasleep van wat zich dertien maanden geleden afspeelde. In november kondigde de FIA aan dat het AI-technologie zou gebruiken om giftig gedrag op sociale media uit te roeien na verdere doodsbedreigingen aan een aantal van haar werknemers. Dit is een aanvulling op de 'Drive it Out'-campagne die werd gelanceerd tijdens de Grand Prix van Hongarije. Verwijzend naar andere gevallen van online misbruik binnen de FIA, voegde Ben Sulayem toe: "Dit is hetzelfde wat er gebeurt met Silvia [Bellot, FIA-steward], opnieuw met sommige van onze leden: bedreigingen. Ik kreeg ook enkele bedreigingen zodat ik de resultaten terug zou draaien, maar ik nam ze niet serieus. Nu verzetten we ons echter tegen de giftige sociale media die onze sport teistert. Ik ben er heilig van overtuigd dat als we geen standpunt innemen, de schade in de toekomst onherstelbaar zal zijn voor onze sport."

