Stand Dakar Rally na acht etappes: matige dag Nederlanders, hectiek voor Coronel

Lars Leeftink

Zondag 8 januari 2023 20:51 - Laatste update: 20:52

De achtste etappe van de 2023 Dakar Rally, de laatste etappe van de eerste week, zit erop. Het was niet een al te beste etappe voor de Nederlanders, die vooral tijd verloren.

Op zaterdag was het al niet zo'n beste dag voor de Nederlanders. Tim en Tom Coronel kregen een zware crash te verwerken, waarbij de auto meerdere malen over de kop ging. Even leek het team te zijn gediskwalificeerd, maar zondag vervolgde ze toch hun weg. Erik van Loon had niet zoveel geluk. Hij moest zaterdag na een crash richting het ziekenhuis. Met Van Loon gaat het goed, met zijn auto wat minder. Op zondag was het vooral tijdverlies voor de Nederlanders.

Motor

Bij de motoren was het Ross Branch die namens Hero Motorsports zijn eerste zege van deze rally boekte. Hij versloeg Daniel Sanders en Mason Klein met drie minuten verschil. In het algemeen klassement staat Skyler Howes na iets meer dan 30 uur en 30 minuten bovenaan, met 13 seconden voorsprong op Kevin Benavides en Klein. Toby Price staat op 2 minuten, terwijl Pablo Quintanilla op iets minder dan drie minuten staan. De beste Nederlander is Wesley Aaldering op 8 uur en 37 minuten van de leider (P44).

Quad

Bij de quads ging de zege tijdens etappe acht naar Manuel Andujar, die 2 minuten sneller was dan Alexandre Giroud. Giroud wint de laatste tijd wat minder races, maar heeft het gat met de concurrentie al geslagen. De Fransman heeft nu 1 uur en 41 minuten voorsprong op Andujar en Pablo Copetti.

Auto

Bij de auto's was het oudgediende Sebastien Loeb die zijn eerste zege van dit jaar boekte door Nasser Al-Attiyah en Carlos Sains Sr te verslaan. Al-Attiyah staat nog steeds met meer dan een uur voorsprong op Henk Lategan bovenaan, met Luca Morase op P3 en Loeb nu op P4. De beste Nederlander is Hans Weijs, die 53ste staat met 10 uur en 43 minuten achterstand. Het merendeel van de Nederlanders rijdt achterin het veld bij de auto's. Na een rommelige zaterdag zouden de gebroeders Coronel zondag de finish halen.

Vrachtwagen

Tot slot de vrachtwagens, waar Martin Macik zijn volgende zege boekte tijdens de achtste etappe. Hij won voor Mitchel van den Brink en Ales Loprais. In het algemeen klassement staat Loprais nog steeds bovenaan, met 16 minuten voorsprong op Martin van den Brink, die geen beste zondag kende. Janus van Kateren staat op de derde plaats met 38 minuten achterstand.