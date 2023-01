Lars Leeftink

Nikolas Tombazis, topman van de FIA, heeft zich uitgesproken over de nieuwe reglementen die vanaf komend seizoen doorgevoerd gaan worden om porpoising verder aan te pakken. Tombazin reageert tevens op de suggestie dat het autosportorgaan gezwicht zou zijn voor druk vanuit Mercedes.

De FIA greep afgelopen seizoen al in door vanaf de Grand Prix van België nieuwe reglementen door te voeren die porpoising drastisch moesten verminderen. Daar slaagde de nieuwe reglementen in, die werden ingevoerd om de veiligheid van de coureurs te waarborgen. Vooral Mercedes, dat tegelijkertijd ook met updates kwam, had er profijt van en was ook de voornaamste voorstander van nieuwe reglementen om porpoising te verminderen. In 2023 gaat de volgende stap genomen worden om porpoising te verminderen, door onder meer de vloerranden met vijftien millimeter te verhogen en het beginpunt van de diffuser tevens te verhogen. Dit gaat de teams flink wat tijd kosten ten opzichte van 2022, maar volgens Tombazin is het noodzaak.

Juiste beslissing

Tegenover Motorsport.com laat Tombazin weten dat de Formule 1 niet heeft toegegeven aan de opmerkingen van Mercedes tijdens het seizoen 2022, maar dat het doorvoeren van wijzigingen richting het nieuwe seizoen simpelweg noodzaak zijn. "We hebben zonder enige twijfel het juiste gedaan. We moesten een pragmatische oplossing vinden voor de korte termijn en een betere oplossing voor de middellange termijn. Het geheel zal porpoising misschien nog niet compleet wegnemen, maar zal het probleem wel veel kleiner maken."

Halve seconde

Tombazin verwacht dat de teams wel wat tijd goed moeten gaan maken ten opzichte van de auto's die ze vorig jaar hadden. Het verlies aan downforce zal aanwezig zijn en opgelost moeten worden door de teams. "Ik denk niet zo heel veel. Misschien vijftien tot twintig downforcepunten. Dat zal gelijkstaan aan zo'n halve seconde per ronde. Dankzij de doorontwikkeling zullen ze het overgrote deel van die halve seconde wel weer terugpakken. Of we met deze verandering genoeg hebben gedaan om ervan weg te blijven of dat porpoising toch weer de kop opsteekt, dat weten we op dit moment ook niet en moet tijdens het seizoen blijken."