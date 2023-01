Lars Leeftink

Dinsdag kwam het nieuws naar buiten dat Jumbo naar aanleiding van de soap rondom topman Frits van Eerd heeft besloten dat het de sponsoring in de auto- en motorsport drastisch gaat verminderen of zelfs stoppen. Heeft dit ook impact op Max Verstappen?

Het besluit van Jumbo komt nadat Van Eerd door het OM al een tijdje verdacht wordt van witwaspraktijken. Het zou hierbij vooral gaan om de contracten die Jumbo heeft met verschillende raceteams, coureurs en in verschillende raceklassen. Jumbo gaat als gevolg hiervan, zo bracht het Algemeen Dagblad dinsdag naar buiten, maatregelen nemen. Wie er precies getroffen gaan worden door de maatregel is niet helemaal duidelijk, maar onder meer Jeffrey Herlings, Racing Team Nederland, Max Verstappen en verschillende sponsordeals vallen hieronder en zullen opnieuw onder de loep worden genomen.

Andere sporten

Jumbo is als sponsor niet alleen actief in de auto- en motorsport. Ook in het wielrennen is de supermarktketen op de voorgrond aanwezig. Onder de naam Jumbo-Visma was het team afgelopen seizoen enorm succesvol en is het één van de sterkste teams in de sport. Ook in het schaatsen is het team aanwezig en mag het gezien worden als het sterkste Nederlandse team dat er is. Het lijkt er echter niet op dat van Eerd via deze weg zijn witwaspraktijken, waar hij van verdacht wordt, mogelijk heeft gemaakt. De meest bekende naam in de sportwereld die Jumbo sponsort is tweevoudig wereldkampioen Verstappen. De vraag is: gaat deze sponsordeal door of gaat Jumbo ook hier overwegen om te stoppen?

Verstappen

In het artikel van het Algemeen Dagblad liet Ton van Veen, tijdelijk de opvolger van Van Eerd bij Jumbo, al iets weten over de situatie rondom de sponsordeal met Verstappen. De Nederlander is vaak terug te vinden in reclames van de supermarktketen en is ook vaak aanwezig bij sponsorafspraken. Hier lijkt, ondanks het besluit van Jumbo met betrekking tot de racerij, geen verandering in te gaan komen. "We zullen op dezelfde manier kritisch kijken naar onze activiteiten in de autosport. Een uitzondering daarop is het contract met Max Verstappen", vertelde van Veen. Voorlopig lijkt er voor Verstappen dus een uitzondering te worden gemaakt door Jumbo. Of dit komt omdat van Eerd niet via deze weg zijn witwaspraktijken uitvoerde, is verder niet duidelijk.

