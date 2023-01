Lars Leeftink

Dinsdag 3 januari 2023 07:59

De Dakar Rally 2023, met vooral veel Nederlanders die actief zijn bij de vrachtwagens, is sinds 31 december 2022 onderweg. Met onder meer Tim en Tom Coronel in actie zijn de eerste twee etappes inmiddels achter de rug. De stand van zaken na twee etappes en drie dagen.

De eerste dag, 31 december 2022, was namelijk een korte proloog waar amper gaten werden gecreƫerd in de klassementen. De eerste etappe (1 januari 2023) en de tweede etappe (2 januari 2023) leverde echter al wat meer uitvalbeurten, straffen en gaten op. Verschillende coureurs boekte een zege, maar er zijn er ook nog zat coureurs waarvoor er werk aan de winkel is.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Auto teamgenoten Coronel-broeders brandt volledig af in eerste spectaculaire Dakar-rally

Motor

Bij de motoren, waar de Nederlander niet echt een rol van betekenis spelen, ging de proloog naar Toby Price (Red Bull KTM). De eerste en tweede etappe werden vervolgens gewonnen door Ricky Brabec (Monster Energy Honda) en Mason Klein (Bas World KTM Racing). Vooral de overwinning van Klein is verrassend. Sam Sunderland viel verder tijdens de eerste etappe al uit na een zware crash. Na bijna tien uur geracet te hebben staat de Amerikaan Klein op de eerste plaats, met 1 minuut en 41 seconden voorsprong op Price en iets meer dan twee minuten voorsprong op Joan Barreda Bort (Monster Energy JB Team). De eerste Nederlander, Wesley Aaldering, vinden we terug op plek 72 met al 3 uur en 3 minuten achterstand op Klein.

Quad

Bij de quads voeren dit seizoen twee coureurs de boventoon. De proloog en de etappe ging naar Alexandre Giroud (Yamaha Racing), terwijl de tweede etappe ook door Giroud werd gewonnen. Hij staat dan ook bovenaan in het klassement, maar wordt wel uitgedaagd. Manuel Andujar (7240 team) staat op maar 8 minuten en 21 seconden achterstand en is eigenlijk constant tweede geworden tijdens de etappes. De rest zit al op 13 minuten of meer van deze twee coureurs. Er doen geen Nederlander mee aan deze categorie.

Auto

Bij de auto's was het Mattias Ekstrom (Audi Sport) die er tijdens de proloog met de zege vandoor ging. Tijdens de eerste etappe ging de zege naar oudgediende Carlos Sainz Sr, terwijl de tweede etappe werd gewonnen door Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing). Sainz Sr staat na 8 uur en 34 minuten rijden bovenaan in de stand bij de auto's, voor Al-Attiyah (2 minuten en 12 seconden), Mathieu Serradori (24 minuten en 55 seconden), Simon Vitse (25 minuten en 40 seconden) en Giniel de Villiers (26 minuten en 38 seconden). De gaten zijn hier dus al wat groter dan bij de motoren. De eerste Nederlander komen we tegen op de dertiende plaats. Daar staat Erik van Loon (bijna 47 minuten achterstand) met partner Sebastien Delaunay, waarvoor hij namens Overdrive Racing in actie komt. Tim en Tom Coronel zijn namens het Coronel Dakar Team terug te vinden op de 21ste plek met 1 uur en 11 minuten achterstand.

Vrachtwagen

Bij de vrachtwagens, waar veel Nederlanders meedoen, werd de proloog door Martin Macik (MM Technology) gewonnen. De eerste etappe ging vervolgens ook naar Macik, maar tijdens de tweede etappe was het in eerste instantie de Nederlander Janus van Kasteren die namens Team de Rooy Iveco de etappe op zijn naam schreef. De Nederlander kreeg echter een straf, waardoor hij naar P2 zakte. Ales Loprais won daardoor de etappe. In het algemeen klassement staat Loprais nu ook op P1 na bijna tien uur racen. Van Kasteren (12 minuten) en Jaroslav Valtr (16 minuten) volgen op gepaste achterstand. Martin van den Brink staat op P4, terwijl er ook Nederlanders op P6 en P10 staan.