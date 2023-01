Vincent Bruins

Daniel Ricciardo heeft aan het eind van afgelopen seizoen het team van McLaren moeten verlaten. De prestaties van de Australiër waren niet goed genoeg om zijn zitje te mogen behouden en hij wordt vervangen door landgenoot Oscar Piastri. Ricciardo kreeg veel steun van fans, want zij vonden het niet eerlijk dat hij aan de kant werd geschoven. Zak Brown reageert op de opmerkingen van fans dat zij niet weten hoe het is gegaan.

Brown, de CEO van McLaren, laat weten dat er goed werd samengewerkt met Ricciardo en zijn management, maar dat het voor niemand binnen het team een gemakkelijke situatie was. Er was wat frustratie dat de resultaten niet goed genoeg waren, maar wat nog frustrerender was, waren de reacties van de fans over het ontslag.

"Het is een heel zwaar jaar geweest en het is persoonlijk, zaken zijn persoonlijk, met name met Daniel, met wie we fantastisch hebben samengewerkt en hij heeft ons de eerste overwinning [tijdens Browns termijn] bezorgd," zo begon Brown. "We hadden veel plezier samen, maar er was ook veel frustratie dat het niet soepel verliep. Ik denk dat het lastige deel was beoordeeld te worden door mensen die het niet van dichtbij hebben meegemaakt, en iedereen heeft zo een mening en dat is prima, zo gaat dat in deze sport, en ik denk ook dat je niet in deze sport mee kan doen, als je geen dikke huid hebt. De fans op de tribunes of de media zullen altijd hun mening hebben."

"Ik weet wat er echt is gebeurd, ik weet hoe de relatie die ik met Daniel en zijn management heb in elkaar zit en hoe transparant het verliep en hoe goed er werd samengewerkt," vertelde de Amerikaan verder. "En het was voor niemand gemakkelijk, maar het ging niet op de manier zoals veel mensen beweerden en dat is frustrerend, omdat je min of meer onterecht beschuldigd wordt van bepaalde acties waar alleen ik, hij en degenen die dichtbij stonden, de waarheid van weten. Het is niet gebeurd, zoals buitenstaanders denken te weten. Ik denk dat we helaas in een tijd leven waarin veel mensen niet inzien wat een ongepaste opmerking is, maar zo is de wereld nou eenmaal."

