Vincent Bruins

Zaterdag 31 december 2022 11:32

Renger van der Zande vat het afgelopen Formule 1-seizoen samen en kijkt naar het succes van het wereldkampioenschap. De 36-jarige IMSA-coureur legt aan GPFans meer uit over de populariteit van de koningsklasse en wat 2022 zo'n mooi jaar heeft gemaakt.

Spanning

"Als ik het seizoen moet samenvatten, dan is dat het succes van de Formule 1," begon Van der Zande. "Als je kijkt naar hoe succesvol de Formule 1 op dit moment is, kijk naar Miami [dat was] uitverkocht, Zandvoort uitverkocht, al die evenementen zijn uitverkocht. Het Formule 1-succes is groot en ik denk dat we daarvan kunnen genieten. De actie op de baan was het op scherpst van de snede en Max [Verstappen] was niet dominant. Hij reed een paar seconden voor een Ferrari of als hij derde lag of in Spa vanaf een tiende of twaalfde plek kwam, dan kon hij naar voren rijden en had hij een perfecte race, waardoor het allemaal net op het goede plekje viel, maar de spanning zat hem in dat het veld zo dichtbij elkaar zat en dat ze mooi dicht achter elkaar konden rijden, vanwege die nieuwe aanpassingen aan die auto's. Het succes van de Formule 1 is denk ik wel de populariteit en hoe ze het op de rit hebben gekregen om die spanning in de wedstrijden te houden."

OOK INTERESSANT: Van Der Zande zag concurrentie zenuwachtig worden door opmars Red Bull Racing

Showelement

"Ik ben eigenlijk een Amerikaanse racer. Ik woon weliswaar in Amsterdam, ik ben gewoon Nederlander, maar dit jaar ga ik mijn tiende jaar in Amerika racen," vertelt de fabriekscoureur van Cadillac. "Entertainment hoort nou eenmaal bij racen en voorheen in de Bernie Ecclestone-tijd was het eigenlijk dat ze om de race entertainment probeerden heen te bouwen. Nu dat Formule 1 in Amerikaanse handen is, proberen ze bij het entertainment er een race bij te maken en dat is denk ik het grootste verschil en ik denk dat we dat steeds beter gaan zien. Van mij mogen ze met gekke dingen komen, bij wijze van spreken reverse grids of bijvoorbeeld DRS-zones wat langer maken in plaats van korter. Dat soort dingen zijn leuk om toe te voegen aan een race. Ze hebben er ook wel eens over nagedacht op Paul Ricard om halverwege er een loterij van te maken en de baan nat te maken. Ik vind dat zelf geweldig." Wellicht wordt F1 dan te gimmicky met teveel poespas en dat weet Van der Zande ook wel: "Max zal er wel op tegen zijn, want Max is een echte racer. Alleen wij als publiek kijken naar de Formule 1, wij vinden dat geweldig. Wij willen gewoon zien dat er gekkigheid gebeurt. Het moet wel veilig blijven, laten we dat vooropstellen, maar een beetje showelement mag er wel in."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)