Remy Ramjiawan

Vrijdag 30 december 2022 19:23

Voor tweevoudig winnaar van de 24 uur van Daytona, Renger van der Zande, stond Max Verstappen in 2022 op eenzame hoogte. De 36-jarige IMSA-coureur blikt samen met GPFans terug op het afgelopen Formule 1-seizoen en kijkt naar de moeilijke openingsfase van Red Bull, maar ook de wederopstanding van het team uit Milton Keynes.

Openingsfase

Het 2022-seizoen begon desastreus voor Red Bull, want in drie wedstrijden kende het team in totaal drie uitvalbeurten. Toch kon het team zich herpakken en wist het zich te ontdoen van de betrouwbaarheidsproblemen. Van Der Zande moet toegeven dat de schrik er toch wel even inzat. "Wij hadden wel zoiets van, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. En Red Bull heeft ook wel een reputatie dat ze aan het begin van het seizoen er vaak niet zo goed bijzitten en dan vervolgens terugklimmen. En dat gebeurde dit jaar ook weer een beetje. De dominatie van Red Bull kwam, omdat die auto steeds wat lichter werd en het finetunen van de afstelling steeds beter ging, maar ook omdat Ferrari een heleboel fouten heeft gemaakt", legt hij uit.

Aan het einde van de rit heeft het Oostenrijkse team het meest succesvolle seizoen ooit gedraaid, met in totaal zeventien zeges. "Dat Red Bull gedomineerd heeft, is gewoon, omdat ze stapje voor stapje beter zijn geworden en dat de anderen eigenlijk alleen maar zenuwachtiger zijn geworden en ineens fouten gingen maken."

Red Bull heeft doelwit op de rug

Het Oostenrijkse team wist voor het eerst sinds 2013 ook weer het constructeurskampioenschap binnen te halen en volgens Van Der Zande levert dit niet extra druk voor volgend jaar op. "Ik denk dat je niet moet onderschatten wat het betekent als je op een 'high' zit. Het blijft natuurlijk een mensensport. Iemand die onderdeel is van een winnend team, die gaat niet zomaar weg bij een winnend team. Die wil ook onderdeel blijven van het team. Dus de basis van de structuur van die mensen wordt ook steeds sterker en hechter. Je maakt samen wat mee, waardoor je elkaar alleen nog maar hoeft aan te kijken en je snapt elkaar."

Dat geldt volgens de IMSA-coureur ook voor de teamleden. "Dat is tussen de rijders en de engineers, maar ook onderling tussen de monteurs. Die basis is gewoon heel goed bij Red Bull geweest. Nadat je het kampioenschap hebt gewonnen, dan begin je met wat rust aan het volgende seizoen en dan hoef je niet, zoals de teams die wat verder achteraan staan, het wiel telkens opnieuw uit te vinden", zegt de 36-jarige coureur. Uiteindelijk ziet hij alleen maar voordelen voor Red Bull voor volgend jaar: "Je kunt vanuit een basis beginnen aan het volgende seizoen. Waardoor je niet meer de grote happen tijdwinst gaat boeken, maar de kleine happen tijdwinst pakt en daardoor alleen nog maar beter wordt. Dat is wat je bij Red Bull hebt gezien."

Aan de top blijven

Het doel van Red Bull Racing zal zijn om dit kunstje nog een aantal seizoenen te herhalen. "Het is inderdaad moeilijk om aan de top te blijven, omdat iedereen aan je stoelpoten zit te zagen en omdat iedereen probeert te verbeteren. Aan de andere kant, ik zou liever in een winnende positie zitten, dan dat je tijd moet gaan veroveren. Dus het is gewoon een voordeel", concludeert Van Der Zande.

