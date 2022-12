Remy Ramjiawan

Voor Kevin Magnussen is het hoogtepunt van Haas in 2022 eigenlijk nog steeds niet te geloven. De 30-jarige Deen moest aan het begin van het jaar halsoverkop het zitje van Nikita Mazepin overnemen en wist in Brazilië een 'onmogelijke' pole position te pakken. Daarmee is hij de enige coureur, die niet voor de drie topteams rijdt en in 2022 wel vanaf P1 mocht starten.

Magnussen profiteerde van de wisselvallige omstandigheden om een perfecte ronde neer te zetten bij de start van Q3 van de Grand Prix van São Paulo op Interlagos medio november. De crash van George Russell zorgde voor een kortstondige onderbreking van de sessie, maar toen de groene vlag weer werd gezwaaid, waren de omstandigheden dermate slecht, dat niemand de tijd van de Deen nog kon verbeteren.

'Kan nog steeds'

In zijn jaar dat hij niet in de Formule 1-actief was, knokte Magnussen in het IMSA-kampioenschap voor podiumplekken. Met de pole in Brazilië kreeg hij hetzelfde gevoel: "Ja, het deed zeker iets. Het liet zien dat dit soort dingen nog steeds kunnen gebeuren." Haas gaf het 2021-seizoen al vroeg op, om aan de ontwikkeling van de nieuwe bolide te werken.

Onmogelijk

In het jaar dat Red Bull Racing en Ferrari de dienst uitmaakten, wist het kleine Haas toch op te vallen. "Het voelt heel goed als je zo'n klein team bent. Voor Haas was het fenomenaal om op pole position te staan. In Q3 waren er twee Mercedessen, twee Ferrari's en twee Red Bulls, en wij versloegen ze. Als je weet hoe wij als team werken en hoe klein de organisatie is in vergelijking met deze grote organisaties, is het gewoon onmogelijk dat we ooit op pole position staan. Maar we stonden er, en het was een geweldig moment voor ons allemaal", aldus Magnussen.

