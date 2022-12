Remy Ramjiawan

Aankomend Williams-coureur Logan Sargeant is verliefd geworden op de Formule 1, door de titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Felipe Massa in 2008. De Amerikaan moest vroeg uit de veren om het spektakel vanuit de Verenigde Staten te volgen, maar wilde 'de top van de autosport' niet missen.

Sargeant klimt volgend jaar naast Alexander Albon in de Williams. Het contract van Nicholas Latifi werd niet verlengd door het team uit Grove. Wel moest Sargeant nog de benodigde superlicentiepunten binnenhalen, wat uiteindelijk ook is gelukt. Daarmee staat er sinds Alexander Rossi in 2015 weer een Amerikaan in de koningsklasse, een langgekoesterde droom van de eigenaren van de sport, Liberty Media.

Toppunt

Pas enkele jaren geleden en met de komst van Drive to Survive is de populariteit van de koningsklasse geƫxplodeerd in de Verenigde Staten. In de jaren ervoor was het vooral een niche. Sargeant legt bij CQ uit hoe hij waarom hij de sport is gaan volgen: "Omdat het gewoon het toppunt van motorsport is. Het is waar de concurrentie het hoogst is en waar de beste coureurs ter wereld zijn. De droom van elk kind is om de top te bereiken van wat ze ook doen, dus ik zou zeggen dat dat is wat me aantrok."

Hamilton en Massa

In 2008 is Sargeant de Formule 1 actief gaan volgen. "Ik begon naar de Formule 1 te kijken toen Lewis [Hamilton] en Felipe Massa in 2008 om het kampioenschap streden. Ik stond vroeg op om naar de races te kijken. Toen verhuisde ik naar Europa, dus de races waren eindelijk op een voor mij normaler tijdstip", zegt hij.

De sport is in Amerika vooral bekend geworden door Drive to Survive en dat merkte Sargeant ook bij zijn vriendengroep. "Ja, ik denk niet dat ze enig idee hadden wat het was, om eerlijk te zijn. Maar tegenwoordig, sinds Netflix, dat een zeer Amerikaans publiek lijkt te hebben, krijg ik veel vragen van mijn vrienden thuis over de sport. Ik merk een enorme verschuiving, en dat is echt positief voor de Formule 1 in het algemeen", aldus Sargeant.

