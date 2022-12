Ian Parkes & Remy Ramjiawan

Lewis Hamilton heeft toegegeven dat hij zich af en toe een mislukkeling voelt in zijn pogingen om ongelijkheid te bestrijden en de diversiteit in de Formule 1 te verbeteren.

Mercedes-coureur Hamilton is de afgelopen jaren een inspiratiebron geweest om dergelijke problemen onder de aandacht te brengen, met name door het opzetten van projecten als de Hamilton Commission en Mission 44, en door een integrale rol te spelen in het Accelerate 25-programma van zijn team. De zevenvoudig Formule 1-kampioen erkent echter dat hij maar zoveel van zichzelf kan geven en dat hij vaak het gevoel heeft dat hij een zware strijd moet leveren.

'Probleem is overal'

"Ik zou zeggen dat ik de afgelopen jaren langzaam de lagen heb afgepeld, maar het is niet gemakkelijk om dat te doen als je in de schijnwerpers staat", zei Hamilton in een recent interview met Ian Parkes voor The New York Times. "Het is echt, echt niet gemakkelijk om zoveel te groeien in de schijnwerpers. Je maakt zoveel fouten. Niets bereidt je voor op deze reis. Er zijn dagen waarop ik niet het gevoel heb dat ik genoeg doe, dagen waarop ik het gevoel heb dat ik niet meer moet doen, en dan zijn er dagen waarop ik het gevoel heb dat ik mensen tekort doe, want het probleem is overal. Het is veel groter dan ik", legt de Brit uit. Desondanks blijft hij gefocust: "Ik moet mezelf eraan blijven herinneren om op koers te blijven, om te blijven doen wat ik doe."

Moeilijke gesprekken

Hamilton begon zijn campagne in 2020 na de dood van George Floyd in mei van dat jaar. Floyd, die zwart was, stierf door toedoen van een politieagent uit Minneapolis. Dat bracht Hamilton ertoe om voorafgaand aan Grands Prix te knielen en de Formule 1 lanceerde het initiatief #WeRaceAsOne. Hoewel er sindsdien veranderingen zijn doorgevoerd, weet Hamilton dat er meer werk aan de winkel is, maar het blijft een strijd. "Als ik deze moeilijke gesprekken niet met mensen voer, worden ze niet besproken of aangepakt, of wordt er door organisaties geen energie gestoken in het creƫren van meer inclusiviteit. Het kost tijd om die gesprekken te voeren en te kijken wat het betekent en hoe positief het voor iedereen kan zijn. Het is een constante taak om ze te voeren."