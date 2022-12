Remy Ramjiawan

Aston Martin-teambaas Mike Krack is ervan overtuigd dat Fernando Alonso een rol zal blijven spelen binnen het team, ook nadat zijn actieve racecarrière is beëindigd. De Spanjaard is overgekomen van Alpine, om het plekje van de inmiddels gepensioneerde Sebastian Vettel over te nemen.

Bij Aston Martin gaat Alonso volgend jaar zijn twintigste Formule 1-seizoen aanvangen. Dat zal hij doen samen met Lance Stroll aan zijn zijde en de hoop is dat de Spanjaard het team op sleeptouw zal gaan nemen. Alonso heeft in 2022 laten zien dat hij nog altijd over het heilige vuur beschikt, maar aan het einde van zijn tweejarige deal bij Aston Martin, zal hij de leeftijd van 43 jaar hebben bereikt. Alonso heeft aangegeven na die datum door te willen gaan, een argument dat moeilijk te weerleggen is gezien zijn prestaties bij Alpine dit jaar.

Deel uitmaken van familie

Maar nu Aston Martin van een kleiner bedrijf is uitgegroeid tot een bedrijf dat hoopt consequent mee te dingen naar kampioenschappen - de schaalvergroting omvat een toestroom van personeel en de bouw van een hypermoderne campus - zou Krack graag zien dat Alonso ook na zijn carrière deel blijft uitmaken van de familie.

"We hebben al enkele zeer goede gesprekken met hem gehad", vertelde Krack aan geselecteerde media, waaronder GPFans. "Dit kan naar mijn mening verder gaan dan alleen rijden. Fernando komt bij ons, als kernonderdeel van het team, en we moeten zien hoe dit zich gaat ontwikkelen. Maar hij kan een grote rol spelen in de toekomst van het team", aldus de teambaas.