Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is van mening dat de controverses in de sport, een aantrekkingskracht heeft op bepaalde Formule 1-fans. De Brit richt zich, naar eigen zeggen, alleen op het racen, maar moet erkennen dat hij een nieuwe groep fans ziet.

Hamilton stond in 2021 samen met Max Verstappen in de spotlight. De felle rivaliteit tussen de twee kemphanen, viel samen met de explosief stijgende populariteit van de Formule 1, deels veroorzaakt door Netflix-serie Drive to Survive. De kritiek op de docuserie is dat het niet altijd even waarheidsgetrouw zou zijn. De waarheid wordt soms aangepast om het drama te vergroten. Het is een punt waarmee de coureurs naar de beleidsbepalers van de sport zijn gestapt, om verdere incidenten te voorkomen. Maar het drama op de baan is de afgelopen jaren geƫvenaard door de politieke gevechten buiten de baan, met Toto Wolff en Christian Horner die in 2021 in een aantal keren met elkaar overhoop lagen.

Drama

Niet alleen in 2021 was de intensiteit op bepaalde momenten erg hoog, ook in het afgelopen jaar was er wat drama. Het teamorder-debacle in Braziliƫ zorgde ook voor flink wat reacties van fans op social media. Het heeft geleid tot een toename van scheldpartijen, richting coureurs en hun familie.

Hamilton, die ervan overtuigd is dat hij zich alleen op het racen richt, zei tegen Channel 4: "[Het is] de kern van wat ik doe, daarvoor ben ik de sport ingegaan, toch? Dat is waarvoor ik wil dat mensen in de sport stappen. Maar ik weet zeker dat sommige mensen alleen kijken om al dat drama te zien. Maar ik wil gewoon geweldige wiel-aan-wiel races zien, op een eerlijk platform en de beste man laten winnen."