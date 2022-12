Remy Ramjiawan

Dinsdag 27 december 2022 14:39

Als het aan oud-kampioen Jenson Button ligt, dan wordt in 2023 het gevecht tussen Toto Wolff en Christian Horner hervat, zoals dit in 2021 is begonnen. De strijd om het kampioenschap werd destijds niet alleen op de baan uitgevochten tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen, de twee teambazen lagen ook geregeld met elkaar in de clinch.

Sinds de introductie van de V6-motoren in 2014, is er slechts één titelstrijd geweest die tot het einde duurde en waarbij er meer dan één team betrokken was. Mercedes kende haar hoogtijdagen in dat tijdperk, totdat Red Bull Racing het in 2021 voor elkaar had. Voor het eerst in het hybride tijdperk kon een team het een heel seizoen lang, opnemen tegen het dominante Mercedes. Hoewel de constructeurstitel in 2021 naar de Duitsers toegingen, pakte Verstappen zijn eerste titel ten koste van Hamilton. In het nieuwe tijdperk van de sport is het ongelimiteerd uitgeven van geld aan banden gelegd, ook gelden er beperkingen op de ontwikkelingstijd. Button hoopt daarom dat de teams dichter naar elkaar toe groeien en hoopt op een driestrijd in de toekomst, zo zegt hij bij Any Driven Monday.

Lange adem

Het 2022-seizoen was het tweede jaar waarin het nieuwe reglement van kracht was en de effecten van de budgetcap, maar ook de ontwikkelingstijd zal volgens Button nog even op zich laten wachten. Op de vraag wanneer er een kampioensstrijd tussen drie teams zal plaatsvinden, reageert hij: "Het gaat een paar jaar duren. Zelfs met het kostenplafond en zeker voor de teams die in de achterhoede staan, voor hen zal het even duren, maar het is zeker mogelijk. Er is geen reden waarom ze dat niet kunnen, vooral als ze het juiste personeel en de juiste rijdersduo hebben, dan is alles mogelijk."

Driestrijd

De wens van vele fans is om meer actie aan de voorkant van het veld te hebben en Button schaart zich achter die mening. "Drie teams zou mega zijn. We houden er allemaal van als er meer teams meedoen. Als het twee coureurs in hetzelfde team zijn die vechten voor een kampioenschap, ja, dat is prima als het racen goed is. Maar we houden van meer teams", vindt de Brit.

Toto Wolff & Christian Horner

'Episch seizoen'

In 2021 ging het er verhit aan toe tussen de teambazen van Red Bull Racing en Mercedes. Button geniet wel van die sensatie: "We houden van teams die vechten, net als van coureurs. Ik hield van het gevecht tussen Toto [Wolff] en Christian [Horner] buiten de baan, maar ook van de actie op de baan. De laatste keer dat we drie teams hadden, was in 2010, toen McLaren, Ferrari en Red Bull om het wereldkampioenschap streden", legt hij uit. Al met al hoopt hij op een competitief 2023: "Kom maar op. Ik denk dat we volgend jaar een episch seizoen krijgen."