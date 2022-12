Vincent Bruins

In het begin van de jaren negentig werd de PPG Indy Car World Series, ook wel beter bekend als CART destijds, ontzettend populair. De Formule 1 voelde dan ook de hete adem in de nek van het Amerikaanse kampioenschap. De FISA dat nu de FIA is, bedacht daarom haar eigen klasse met races op ovals.

Van het eerste seizoen van de Formule 1 in 1950 tot en met 1960 maakte de Indianapolis 500 deel uit van de puntenstand in de koningsklasse. Daarna zou F1 nooit meer een race op een oval op de kalender hebben. Toch kwam de interesse terug in 1990. De PPG Indy Car World Series dat werd gerund door de Championship Auto Racing Teams, werd namelijk gauw populairder over de gehele wereld. In 1989 pakte de Braziliaan Emerson Fittipaldi, die al kampioen was geworden in de Formule 1 in 1972 en 1974, de titel in CART. Het jaar erop won 'onze' Arie Luyendyk de Indianapolis 500.

Balestre

Toenmalig FISA-president Jean-Marie Balestre kondigde tijdens de Italiaanse Grand Prix van 1990 aan om een eigen wereldkampioenschap voor oval races in 1991 te starten met het idee om evenementen te organiseren in de Verenigde Staten, Europa, Australiƫ en Aziƫ. Dat meldde het Amerikaanse blad Autoweek 32 jaar geleden. Het nieuwe kampioenschap zou dezelfde status gegeven worden als de Formule 1 en het World Sportscar Championship waar de bekende Group C-auto's reden. Men was echter terecht sceptisch over de plannen van Balestre en FISA-vicepresident Bernie Ecclestone. Al gauw werd gedacht dat de FISA en Formule 1 de CART-organisatie gewoon een beetje bang wilde maken in de strijd om wie het populairste single seater-kampioenschap had.

Samenwerking

Er is verder weinig bekend over wat de plannen precies inhielden. Realiserend dat het misschien beter was om samen te werken in plaats van elkaar kapot te maken, ontstonden er gesprekken tussen de FISA en Indianapolis Motor Speedway, gastheer van de Indianapolis 500. Bill Donaldson, vicepresident van de marketingafdeling van Indianapolis, legde destijds uit naar de Formule 1 te zijn gestapt voor advies: "We gingen naar hen toe zonder echt een specifiek doel. We wilden Jean-Marie Balestre en Bernie Ecclestone ontmoeten om zoveel mogelijk kennis te vergaren over F1. We praatten met Balestre over plannen om een oval te bouwen in Japan en om daar een Indy Car-race te houden. Het idee van een internationaal oval-kampioenschap [in een samenwerking tussen de FISA en IMS] ontstond daaruit." Uiteindelijk zou er nooit een wereldkampioenschap voor oval-races komen.