Vrijdag 23 december 2022 10:29 - Laatste update: 10:33

Volgens de technisch directeur van de FIA, Nikolas Tombazis, was de technische richtlijn die de autobond doorvoerde in de zomerstop van het 2022-seizoen nodig, om een aantal grijze gebieden in het nieuwe reglement te dichten.

Halverwege het jaar kondigde de FIA een aantal verscherpingen aan rondom de skid blocks en de houten plank onder de auto en ging het orgaan onderzoeken of er flexibele vloeren werden gebruikt. Het was allemaal onderdeel van het porpoising, een probleem dat in het begin van het jaar veel teams overvielen. Toch hadden enkele renstallen het probleem voorzien, zoals Red Bull Racing. Teams zoeken natuurlijk altijd de mazen in de wet en hoewel er geen overtreding is geconstateerd, legt Tombazis bij Motorsport.com uit dat de FIA met de technische richtlijn vuil spel wilde voorkomen.

Technische richtlijn

Even werd gedacht dat teams de skidblocks gebruikten om een voordeel te behalen, maar dat is volgens Tombazis niet bewezen. "Teams hebben altijd de neiging om op het randje van het reglement te werken, maar we dachten toen niet dat iemand vals speelde. Maar de manier waarop het reglement was geschreven liet grijs gebied open, iets dat duidelijk onbedoeld was. Daarom hebben we het reglement met een technische richtlijn verduidelijkt en enkele wijzigingen in het reglement aangebracht", zo legt hij uit.

Werkwijze FIA

Veel teams waren niet te spreken over de werkwijze van de FIA. De autobond voerde een technische richtlijn door, waardoor teams geen inspraak hadden in de beslissing. "Er zijn twee gebieden van de verordeningen waar we eenzijdig kunnen handelen zonder toestemming van de F1 Commission. Het ene heeft te maken met stijfheid, artikel 3.15, en het andere heeft te maken met veiligheid. Dat gaf ons de noodzakelijke mogelijkheid om op dat front op te treden", gaat Tombazis verder.

Dat er vervolgens discussie ontstaat over de aanpassing, dat neemt de technische man voor lief. "We proberen zo onpartijdig mogelijk te zijn, en we kijken zeker niet of de één meer voordeel heeft dan de ander of iets dergelijks. Maar het is onvermijdelijk dat je door de psychologie van een wedstrijd altijd denkt, dat iemand er op uit is om je te pakken", concludeert hij.