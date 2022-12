'Red Bull zal 'echte schade' van Verstappen Pérez-vete nog voelen'

Sam Hall & Remy Ramjiawan

Maandag 19 december 2022 19:12

Voormalig Formule 1-coureur Karun Chandhok heeft gewaarschuwd dat de 'echte schade' van een breuk tussen Max Verstappen en Sergio Pérez nog moet blijken na het fiasco met de teamorders van Red Bull Racing in Brazilië.

Red Bull wist dit jaar zowel het rijders- als de constructeurstitel naar zich toe te trekken. Toch kon het team geen eerste één-tweetje in haar geschiedenis bijschrijven, aangezien Charles Leclerc tweede wist te worden in Abu Dhabi. Hoewel het uiteindelijk geen invloed had op het klassement, veroorzaakte Verstappen een storm binnen het team, tijdens de voorlaatste race in Brazilië nadat hij de zesde positie, en een extra punt, niet had afgestaan aan zijn teamgenoot. Er wordt aangenomen dat dit verband houdt met een incident tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van Monaco, waarbij er werd getwijfeld aan de crash van de Mexicaan.

Sleutelmomenten

In gesprek met Sky Sports F1 zegt Chandhok dat Red Bull weliswaar de problemen heeft opgelost, maar dat deze vete er nog altijd is. "Als ik mijn coureurspet opzet, herinner ik me nog steeds coureurs die me blokkeerden tijdens een kwalificatieronde in 2007", zo wijst de Brit naar zijn geheugen. Volgens hem zal het dus interessant worden als Pérez wordt gevraagd om hulp te bieden aan zijn teamgenoot. "Er zijn sleutelmomenten, en ik zei in Abu Dhabi dat ik denk dat we pas volgend jaar de echte schade van Brazilië zullen ontdekken, op het moment dat Checo gevraagd wordt om Max te helpen. Ik denk dat dat interessant gaat worden", zegt de voormalig Formule 1-coureur.

Schepje bovenop doen

Toch moet Chandhok ook toegeven dat de 32-jarige Mexicaan simpelweg op een aantal momenten te langzaam is. "Maar uiteindelijk zal Checo zijn spel moeten verbeteren, want hij heeft Max maar drie keer overtroffen dit jaar. Alle drie waren op stratencircuits. Eén daarvan was Monaco en misschien moet daar wel een sterretje bij staan. Hij moet er echt een schepje bovenop doen, als hij in een positie wil zijn om te vechten", aldus Chandhok.