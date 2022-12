Remy Ramjiawan

McLaren-CEO Zak Brown vindt dat het nieuwe reglement haar werk heeft gedaan, ondanks dat Max Verstappen met vijftien overwinningen, erg dominant was in 2022. De nieuwe generatie Formule 1-auto haalt de neerwaartse druk uit het grondeffect en hierdoor kunnen de coureurs een stuk dichter bij elkaar racen.

In 2022 werd er, na een jaar uitstel, dan eindelijk met de nieuwe generatie Formule 1-auto's geracet. Het was nog even afwachten hoe het reglement zou gaan uitpakken, maar overal gezien zat er meer actie in de races en dus bestempelt Brown het als een geslaagde wijziging, toch moet er volgens hem hier en daar een aantal dingen worden gefinetuned. In gesprek met Motorsport-Total legt hij het uit.

Veel verschillende concepten

"Het lijkt er zeker op dat het racen beter is geworden. Ik denk dat iedereen zich zorgen maakte dat de auto's er hetzelfde uit zouden zien. Maar dat doen ze niet. Er zijn veel verschillende concepten", zo blikt hij terug op het begin van het jaar. "Ik denk dat de nieuwe regels altijd moeten worden verfijnd, maar ik denk dat we het vrij goed hebben gedaan. En de races waren erg spannend dit jaar", gaat Brown verder.

Dominantie Verstappen

Verstappen wist zijn tweede wereldtitel in Japan veilig te stellen en wist in 2022 vijftien zeges aan zijn CV toe te voegen. "Ondanks Max' dominantie krijg je niet het gevoel dat het een saai seizoen is geweest, ook al lijken de resultaten op papier nogal saai. Maar ik denk dat alle races heel spannend zijn geweest", aldus Brown die tevreden is met de wijzigingen.