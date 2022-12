Welke coureurs staan in 2023 onder druk dankzij een aflopend contract?

Lars Leeftink

In 2022 leverde de stoelendans behoorlijk wat veranderingen op. Coureurs gingen met pensioen, namen afscheid en gaan naar een ander team of raken hun stoeltje kwijt. In 2023 gaat dit niet anders zijn, want er lopen weer de nodige contracten af.

In 2022 begon de stoelendans eigenlijk pas echt toen Sebastian Vettel aankondigde dat hij met pensioen ging. Fernando Alonso ging vervolgens naar Aston Martin, waarna Alpine Oscar Piastri aankondigde. Hij ging na veel gedoe echter naar McLaren, waar afscheid genomen werd van Daniel Ricciardo. Uiteindelijk werd Pierre Gasly door Alpine losgeweekt bij AlphaTauri, dat vervolgens weer Nyck de Vries als vervanger naast Yuki Tsunoda neer besloot te zetten. Williams nam afscheid van Nicholas Latifi om Logan Sargeant als vervanger aan te kondigen, terwijl Haas afscheid nam van Mick Schumacher en Nico Hülkenberg aankondigde als vervanger. Ook in 2023 zijn er weer veel coureurs met onzekerheid voor 2024.

Hamilton

Het huidige contract van Hamilton loopt naar komend seizoen af. Hij is dan ook met afstand de grootste naam in dit lijstje, maar eigenlijk staat hij alleen in dit lijstje omdat zijn huidige contract afloopt. Officieel staat er nog wel wat druk op, maar zowel teambaas Toto Wolff als Hamilton zelf hebben al aangegeven dat het contract verlengd gaat worden en beide partijen nog langer door willen gaan met elkaar. Het is natuurlijk nog steeds mogelijk dat Hamilton ook in 2023 niet mee kan doen om de titel en niet genoeg potentie ziet bij Mercedes om door te gaan. De Brit kan dan natuurlijk alsnog besluiten om te stoppen. Voor nu lijkt het echter realistisch dat Hamilton de komende jaren nog coureur van Mercedes is.

Tsunoda

Tsunoda overtuigde alles behalve in 2022 en zal ook zelf even getwijfeld hebben over zijn stoeltje in 2023, maar AlphaTauri besloot toch door te gaan met de jonge Japanner. Toch is ook dit weer een eenjarig contract, waardoor Tsunoda ook komend seizoen de druk van presteren zal voelen. Met De Vries als teamgenoot zal hij ook een andere rol binnen het team krijgen. Het wordt wederom een seizoen waarin het erop of eronder is voor Tsunoda.

Zhou

Zhou maakte indruk tijdens zijn eerste seizoen in de Formule 1 en had vooral veel pech dankzij veel uitvalbeurten die niet zijn fout waren. Alfa Romeo besloot het contract van Zhou met een jaar te verlengen en niet met meerdere jaren. Daardoor zal Zhou ook in 2023 zich moeten laten zien om een meerjarig contract naast Valtteri Bottas af te dwingen.

Magnussen

Dan Kevin Magnussen, die Hülkenberg in 2023 als teamgenoot krijgt. In 2022 stond de druk er vooral op bij zijn teamgenoot, Mick Schumacher. In 2023 zullen zowel Magnussen als (waarschijnlijk) Hülkenberg een aflopend contract hebben, waardoor Haas alle opties nog open heeft staan voor 2024. Beide ervaren coureurs moeten dus komend seizoen laten zien de auto consistent in de top tien te kunnen rijden om ook in 2024 een stoeltje te hebben in de Formule 1.

Onbekend

Er zijn ook wat contracten waarvan het onduidelijk is tot hoe lang ze nog duren. Zo zou het zomaar kunnen dat het contract van Lance Stroll bij Aston Martin na dit seizoen wederom afloopt, iets wat waarschijnlijk hetzelfde geldt voor Hülkenberg en Sargeant. Voor de drie coureurs zal presteren in 2023 belangrijk zijn om een meerjarige deal te veroveren of in ieder geval een tweede kans veilig te stellen voor 2024.

Van Gasly, De Vries, George Russell, Alonso en Alexander Albon is ook niet helemaal duidelijk hoe lang het contract nog loopt, maar van deze contracten is wel zeker dat het meerjarige contracten zijn.