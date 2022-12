Vincent Bruins

Mattia Binotto heeft Scuderia Ferrari verlaten en afgelopen week werd Frédéric Vasseur als zijn vervanger aangekondigd voor de rol als teambaas. Carlos Sainz laat van zich horen over de veranderingen binnen het team van de Prancing Horse.

Sainz en Vasseur hebben al een beetje een verleden met elkaar. De laatstgenoemde was teambaas van Renault in 2016. Hij verliet het Franse team na onenigheden met toenmalig directeur Cyril Abiteboul in januari van 2017. Vasseur had toen al gesprekken met Sainz gevoerd. Hij wilde de Spaanse coureur overhalen van Toro Rosso naar Renault. Uiteindelijk zou dat ook gebeuren. Sainz verving de teleurstellende Jolyon Palmer met nog vier Grands Prix te gaan aan het eind van 2017.

Extra motivatie

"Ik had gisteren voor het eerst contact met hem als Ferrari-coureur zijnde. Ik had hem opgebeld," vertelde Sainz tegenover de media in het Estrella Galicia-museum. "Het is een verandering waarvan we hopen dat het ten goede zal zijn. Elke keer dat een nieuw persoon zich bij het team voegt, is het extra motivatie om het goed te doen en zal het team proberen om nog een stap vooruit te maken. Ferrari is gigantisch, er zijn 1.300 mensen en we moeten Fred de tijd geven. Hij zal tijd nodig hebben om te onderzoeken welke veranderingen het team nodig heeft, maar ik heb zeer goede dingen over hem gehoord en ik ken hem ook persoonlijk, omdat hij mij een contract wilde laten tekenen bij Renault. We hadden toen al contact en onderhandelingen. Ik weet dat hij het goed gaat doen."