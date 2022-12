Remy Ramjiawan

Donderdag 15 december 2022 20:26

Voor Mick Schumacher komt er toch een nieuwe kans in de Formule 1 met de overstap naar Mercedes. De Duitser werd donderdag aangekondigd als de reservecoureur voor het 2023-seizoen en is uitermate blij met de transfer.

Voor Schumacher was het 2022-seizoen een erg leerzaam jaar. Zo kwam Kevin Magnussen aan boord en wist de Deen meteen te schitteren bij Haas, door punten te pakken. De 23-jarige Duitser moest aan het begin van het jaar wennen aan de nieuwe auto en dat resulteerde in enkele flinke klappers. Op Silverstone was het dan wel raak voor Schumacher, na rondenlang te hebben gevochten met Max Verstappen wist hij dan voor het eerst punten te pakken. Dat deed hij in het seizoen nog een aantal keren, maar het was niet genoeg om teambaas Guenther Steiner te overtuigen voor nog een seizoen bij Haas. Uiteindelijk heeft het Amerikaanse team voor Nico Hülkenberg gekozen en moet Schumacher het doen, met een reserverol bij Mercedes.

Artikel gaat verder onder video

Band

"Het is natuurlijk geweldig nieuws. Ik heb altijd wel een band met Mercedes gevoeld. Niet alleen door de geschiedenis met mijn familie, maar ook door de tijd in de Formule 3 en dat ik hier was toen ik klein was", zo legt hij uit over de transfer. Vader Michael heeft zijn laatste jaren in zijn Formule 1-carrière ook verreden voor het Duitse team, maar dat was volgens Mick niet de doorslaggevende factor.

OOK INTERESSANT: Mercedes heeft nieuws en kondigt Schumacher aan als reservecoureur

Alles geven

Voor een jonge coureur is het rijden van races enorm belangrijk, maar voor Schumacher zat er niet meer in dan een reserverol. Desondanks is hij blij met de aanstelling. "De relatie met Toto [Wolff] is ook erg goed. Ik ben erg blij dat ik er nu onderdeel van ben, ook al is dat niet als fulltime-coureur, maar in de rol als reservecoureur. Maar het is net zo belangrijk om in die rol bij te dragen aan het team en alles te geven en dat ga ik doen", aldus Schumacher.