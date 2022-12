'Red Bull en Honda niet opnieuw in zee samen', 'Jumbojet-ego' Hamilton aangepakt | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Woensdag 14 december 2022 21:51

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Eén dag na het enorme teambazen-geweld van dinsdag, keerde de rust in de koningsklasse langzaam maar zeker weer wat terug. Toch viel er - zoals altijd in de Formule 1 - genoeg te beleven. Zo wist Auto, Motor und Sport ons te melden dat we in 2026 niet op een hernieuwde samenwerking tussen Red Bull Racing en Honda hoeven te wachten. Sergio Pérez aan de ander kant zorgde voor wat luchtiger nieuws door zijn complete team te trakteren op een fles tequila.

AMuS: 'Honda keert terug in 2026, maar niet met Red Bull'

Honda heeft zich officieel bij de FIA ingeschreven als motorfabrikant vanaf 2026. Auto Motor und Sport meldt echter dat er einde zal komen aan de samenwerking tussen Red Bull Racing en de Japanse motorfabrikant. De technische reglementen vanaf 2026 sluiten goed aan op de directie van klimaatneutraliteit. De Formule 1 promoot elektrisch rijden steeds meer en dat sluit aan bij de filosofie van Honda. Dat liet Honda Racing-president Koji Watanabe gisteren weten na het inschrijven als motorfabrikant. Meer lezen? Klik hier!

Mercedes besloot auto Red Bull niet te kopiëren: "Doel was om het zelf te begrijpen"

Andrew Shovlin, technisch directeur van Mercedes, is van mening dat het kopiëren van onderdelen van de auto van concurrenten Red Bull en Ferrari de problemen aan het begin van dit seizoen niet had opgelost. De Brit legt uit waarom. Meer lezen? Klik hier!

'Horner wees aanbod Ferrari af vanwege politieke spelletjes'

Inmiddels is bekend dat Frédéric Vasseur het stokje bij Ferrari gaat overnemen van Mattia Binotto, maar het Britse Daily Mail bevestigt dat Red Bull-teambaas Christian Horner wel degelijk in beeld was bij de Scuderia. De Brit staat aan het roer van Red Bull Racing en zou een overstap naar Ferrari hebben geweigerd, vanwege de politieke spelletjes bij de renstal. Meer lezen? Klik hier!

Pérez zet gehele Red Bull-stal in het zonnetje met fles tequila voor kerst

Sergio Pérez heeft op een prachtige manier alle 1400 Red Bull Racing-werknemers in het zonnetje gezet met een mooi vervroegd kerstcadeau om hen te bedanken voor het harde werk wat zij in 2022 hebben verzet richting de constructeurstitel. Vanzelfsprekend heeft hij zijn cadeau als trotste Mexicaan geïnspireerd op zijn afkomst. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton aangepakt door Danner: 'Hij laat zijn ego invliegen per jumbojet'

Lewis Hamilton en George Russell reden dit jaar voor het eerst als teamgenoten naast elkaar en het Mercedes-duo is hun eerste seizoen samen verder zonder interne brandjes doorgekomen. Tóch kan het volgend jaar weer zomaar anders worden volgens Christian Danner. De oud-coureur ziet in het ego van Hamilton de grootste reden voor mogelijke ruzietjes. Meer lezen? Klik hier!