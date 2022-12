Remy Ramjiawan

Woensdag 14 december 2022 13:43 - Laatste update: 13:52

Inmiddels is bekend dat Frédéric Vasseur het stokje bij Ferrari gaat overnemen van Mattia Binotto, maar het Britse Daily Mail bevestigt dat Red Bull-teambaas Christian Horner wel degelijk in beeld was bij de Scuderia. De Brit staat aan het roer van Red Bull Racing en zou een overstap naar Ferrari hebben geweigerd, vanwege de politieke spelletjes bij de renstal.

In de zoektocht naar een nieuwe teambaas zou Ferrari volgens het Britse medium hebben aangeklopt op de deur van Horner. De teambaas van Red Bull heeft een uiterst succesvol seizoen bij de formatie uit Milton Keynes achter de rug. Max Verstappen wist zijn wereldtitel te prolongeren en het constrcuteurskampioenschap is de ultieme beloning voor de renstal zelf. Ferrari hoopt binnen afzienbare tijd weer een heel jaar lang te kunnen gaan vechten om de titels en de interesse in de diensten van Horner, valt daarom wel te plaatsen.

Artikel gaat verder onder video

Politieke spelletjes

Voordat Ferrari bij Vasseur was uitgekomen, nam het eerst contact op met Horner. De Brit wilde echter niet aan de slag gaan in Maranello, vanwege de ego's en de politieke spelletjes. "Er is te veel politiek onder de oppervlakte bij Ferrari. Te veel ego's. Als iemand begint te slagen, trekt iemand anders hem naar beneden", zo meldde een bron aan de Daily Mail.

OOK INTERESSANT: Doornbos wijst naar flinke taak voor Vasseur: "Afscheid nemen van sommige mensen"

Vasseur als plan 'b'

Ferrari-voorzitter John Elkann had een contract klaarliggen voor Vasseur, maar deed toch een poging om een grotere naam te verleiden, zo wist Formule Uno te melden. Niet alleen Horner was in beeld om de vervanger van Binotto te worden, ook de naam van Ross Brawn kwam even ter spraken. Uiteindelijk is het Vasseur geworden die een prima CV kan overleggen, als nieuwe teambaas van Ferrari.