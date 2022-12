Remy Ramjiawan

Dinsdag werd dan eindelijk het nieuws wereldkundig gemaakt dat Frédéric Vasseur de rol van teambaas van Ferrari gaat overnemen van Mattia Binotto. De Fransman krijgt de schone taak om Ferrari naar de eerste wereldtitel sinds 2008 te leiden en volgens Robert Doornbos moet er wel eerst schoon schip bij Ferrari worden gemaakt.

Het nieuws hing al een tijdje in de lucht, maar de teambaas van Sauber Alfa Romeo krijgt de kans om zich de komende jaren te bewijzen aan het roer bij Ferrari. Na Jean Todt, Stefano Domenicali, Marco Mattiacci, Maurizio Arrivabene en Binotto is Vasseur de zesde teambaas in vijftien jaar tijd en gezien de geschiedenis hoeft de Fransman niet te rekenen op veel tijd. Doornbos heeft de situatie vanaf een afstandje bekeken en vindt dat Ferrari het verdient om elk jaar voor de wereldtitel te strijden, wel moeten er dan een paar drastische veranderingen worden doorgevoerd.

'Juiste poppetjes op de juiste plek zetten'

In gesprek met GPFans bespreekt Doornbos de situatie bij de Scuderia. "Binotto heeft zijn kans gehad en een prachtige staat van dienst binnen Ferrari en is doorgegroeid in alle lagen en het respect zal er zijn, maar het respect dat je als teambaas of CEO moet hebben en ook moet verdienen is toch wel wat anders, dat is gebleken en ik denk dat hij iets te zachtaardig was in ieder geval naar de media toe of naar de rijders toe als er iets niet ging", omschrijft Doornbos de loopbaan van Binotto bij Ferrari.

'Killer'

De 53-jarige Binotto beschikt over de technische kennis, maar in de rol als teambaas, komt er nu eenmaal meer bij kijken. "De killer teambaas, één van de jongste en meest succesvolle, is natuurlijk Christian Horner. Waar ik zelf intensief mee heb samengewerkt, ook in de juniorenklassen naar de top toe, dus Formule 2 met name en toen later in de Formule 1. Wat maakt hem bijzonder? Dat is dat hij dan toch leiding kan geven aan de organisatie. De juiste poppetjes op de juiste plek kan zetten, maar ook afscheid kan nemen van mensen als het niet werkt en het leek wel of ze die druk bij Ferrari niet voelden."

Frédéric Vasseur

'Niet dezelfde fouten blijven maken'

De keuze is gevallen op Frédéric Vasseur van Sauber Alfa Romeo. "Dus nu nemen ze afscheid van Mattia Binotto en dan komt Frédéric Vasseur binnen met een goeie staat van dienst bij verschillende teams. Maar wat moet hij dan doen zijn eerste dag op kantoor? Mensen naar huis sturen", zo beantwoordt de Rotterdammer zijn eigen vraag. Vasseur is niet de eerste die wordt aangesteld om Ferrari weer op het goede spoor te zetten. Met de komst van de Fransman zijn de problemen nog niet als sneeuw voor de zon verdwenen. "Er moet wel wat anders gebeuren. Ik riep het al van de zomer, als je na de zomer op dezelfde voet doorgaat, dan is de kans zeer groot dat je dezelfde fouten gaat maken. Dus er moet geen angstcultuur zijn, maar je moet wel weten dat als je niet 'on the ball' zit, dat je dan een andere plek in het team krijgt. Een soort: 'functie elders'. Ik ga er naar kijken met veel enthousiasme, want ik vind dat Ferrari het verdient om weer vooraan te rijden. Maar dan moeten ze wel de juiste mensen hebben", legt Doornbos uit.

'Hij kan geen wonderen verrichten'

De juiste mensen zoeken hoeft volgens de Rotterdammer geen moeilijke taak te zijn. "Misschien zitten ze al binnen de organisatie. Dat je de mensen van de strategie en de teammanager verplaatst, naar een andere functie. Dat ze er wel zitten, maar je moet het er wel uithalen en dat is zijn [Vasseur] taak en natuurlijk kan hij geen wonderen verrichten binnen een paar weken of paar maanden, maar er zal wel iets moeten veranderen", aldus Doornbos.

