Lewis Hamilton en George Russell reden dit jaar voor het eerst als teamgenoten naast elkaar en het Mercedes-duo is hun eerste seizoen samen verder zonder interne brandjes doorgekomen. Tóch kan het volgend jaar weer zomaar anders worden volgens Christian Danner. De oud-coureur ziet in het ego van Hamilton de grootste reden voor mogelijke ruzietjes.

Het is natuurlijk niet het seizoen geworden waar Mercedes op had gehoopt. Na jarenlange dominantie in de koningsklasse heeft de Duitse gigant dit jaar een pas op de plaats moeten maken voor teams als Ferrari en Red Bull Racing. Dat knaagt natuurlijk en dus wordt er dit jaar al hard gewerkt aan het beter leren begrijpen van de auto's en volgend jaar. Richting het einde van het seizoen leek men steeds meer begrip te krijgen van de W13 en uiteindelijk zorgde dat zelfs voor de eerste één-twee van het seizoen in Brazilië.

Overwinning Interlagos

Die kwam echter in een andere volgorde dan je misschien in eerste instantie zou denken. Hamilton hoopte het hele seizoen om in ieder geval één zege op zijn uiterst succesvolle conto bij te schrijven, maar hij moest lijdzaam toezien hoe het teamgenoot Russell was die er met de jackpot vandoor ging op Interlagos. Toch stelde hij zich achteraf sportief op en feliciteerde hij zijn jongere landgenoot met de zege. De 37-jarige coureur stelde vervolgens dat de overwinning voor heel Mercedes een flinke opsteker was.

Mogelijke brandjes in 2023?

Dat lijkt allemaal wel goed te zitten dus in de Duitse garagebox. Tóch denkt voormalig coureur Danner dat het in 2023 zomaar anders kan gaan worden tussen het Britse tweetal. "Het is een interessant duo wat betreft hun persoonlijkheid. Hamilton laat over het algemeen zijn ego invliegen per jumbojet", sneert hij bij Sport1 naar de oudste van de twee. "Russell is meer een soort praatjesmaker die de dingen met een open vizier benadert. Het is heel spannend om die twee samen in één team te zien", voorspelt hij richting 2023, wanneer de Zilverpijlen wellicht wél weer mee gaan doen om overwinningen en de wereldtitel.