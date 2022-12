Remy Ramjiawan

Dinsdag 13 december 2022 14:59

McLaren-CEO Zak Brown heeft onthuld hoe het vertrek van Andreas Seidl als teambaas werd versneld, nadat hij op de hoogte was gebracht van de wens van de Duitser, om aan het einde van zijn contract te vertrekken.

Seidl heeft zich na een succesvolle periode bij Porsche in het World Endurance Championship weer aangesloten bij de Volkswagen Group, door de positie van CEO over te nemen bij Sauber, het team dat vanaf 2026 door het leven zal gaan als het fabrieksteam van Audi. Die overstap was een reactie op de overstap van Frédéric Vasseur naar het team van Ferrari, waardoor 'silly season' voor de teambazen werd afgetrapt. McLaren heeft ervoor gekozen om Andrea Stella te laten promoveren naar de rol als teambaas.

Seidl wilde weg

Brown doet een boekje open over de gebeurtenissen die hebben geleid tot het vertrek van Seidl. "Andreas, die hier bij McLaren de laatste paar seizoenen uitstekend werk heeft geleverd, heeft me tijdens het seizoen op een zeer transparante manier laten weten dat hij ergens anders heen wilde als zijn contract eind 2025 afliep. Achteraf was het vrij duidelijk waar zijn pad hem zou gaan brengen, gezien zijn achtergrond", legt de Amerikaan uit. Hij vervolgt: "Vanaf dat moment waren we van plan om door te gaan voor de nabije toekomst, omdat de relatie simpelweg heel gezond is en zijn werkdiscipline heel sterk is." Met dat in zijn gedachten ging Brown op zoek naar een geschikte vervanger en is er voor Stella gekozen. De Italiaan was al in dienst bij het team en krijgt dus vanaf dinsdag de taak om het raceteam te gaan leiden.

Vervroegd laten gaan

Audi belde met McLaren om naar de contractuele situatie van Seidl te kijken. "In het hoge tempo van de Formule 1-wereld werd het duidelijk dat Fred naar Ferrari zou gaan. Finn Rausing (mede-eigenaar Sauber Alfa Romeo) belde me om te kijken of er een gesprek mogelijk was om Andreas eventueel vervroegd over te laten komen. Mijn reactie was dat als Andrea de rol van teambaas wil invullen, dan werk ik absoluut mee aan de overstap", zo legt hij uit. Stella krijgt de dagelijkse leiding over het raceteam en Brown verwacht er veel van. "Het kwam allemaal vrij snel rond en hier zijn we nu met Andrea als onze teambaas, waar ikzelf, onze coureurs en het team bijzonder enthousiast over zijn."