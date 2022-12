Vincent Bruins

Zondag 11 december 2022 08:12

Sergio Pérez onthult wat hij vindt van het feit dat Daniel Ricciardo bij Red Bull Racing heeft getekend als derde coureur. De Mexicaan zegt er relaxed in te staan.

Ricciardo gaat in 2023 aan de slag bij het Oostenrijkse team. Dat werd vorige maand bekend na de finale in Abu Dhabi. De Australiër heeft een teleurstellend seizoen bij McLaren achter de rug en wordt volgend jaar vervangen door opkomend talent Oscar Piastri. Ricciardo kwam vervolgens zonder stoeltje te zitten, maar bij Red Bull werd hij opgevangen om de rol van derde coureur op te vullen.

Artikel gaat verder onder video

Relaxed

"Ik sta er heel relaxed in," vertelde Pérez aan de Britse tv-zender Sky Sports. "We staan altijd onder druk, dus dit verandert niks van mijn kant. Het is juist een geweldige prestatie van het team om een coureur als Daniel te hebben en hij zal veel aan het team bijdragen. Hij is een geweldige vent, hij is één van de mensen waar ik het meest mee optrek in de paddock, dus het is echt goed om hem bij het team te hebben, maar van mijn kant is het niet anders dan anders."

OOK INTERESSANT: Newey schaamt zich voor zwakte van RB18: "Zwaarder dan verwacht"

Milton Keynes Homerun

Gisteren organiseerde Red Bull de Milton Keynes Homerun om de prestaties van het team van het afgelopen seizoen te vieren. Zo kwam niet alleen Pérez, maar ook Max Verstappen in actie in de RB7-bolide. De Nederlander draaide donuts op de straten van het Britse stadje waarin de fabriek van het team ligt.