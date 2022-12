Remy Ramjiawan

Nu het er steeds meer op gaat lijken dat Frédéric Vasseur het stokje van Mattia Binotto gaat overnemen, heeft Charles Leclerc zijn licht laten schijnen op de eventuele transfer. De Monegask kent de Fransman erg goed uit zijn eerste stappen in de autosport, maar vindt dat zijn relatie met Vasseur de keuze van Ferrari niet mag beïnvloeden.

Ferrari en Binotto gaan aan het einde van december uit elkaar. Het is het gevolg van het 2022-seizoen waarin de Scuderia door het ijs is gezakt. Het Italiaanse team wist met een snelle wagen uit de startblokken van het seizoen te komen, maar diverse missers hebben de titelkansen van het team de das om gedaan. Binotto is als teambaas verantwoordelijk voor het geheel en moet daarom plaatsmaken voor een vervanger. Alle pijlen lijken de richting van Vasseur op te wijzen en Leclerc kent de teambaas nog uit zijn eerste stappen in de autosport. De Monegask was in zijn tijd in de Formule 3 actief voor het team van ART, de formatie van Vasseur. Daarnaast maakte Leclerc zijn debuut in de Formule 1 bij Alfa Romeo en stond het team destijds al onder leiding van de beoogde opvolger van Binotto.

Goede relatie

Tijdens het FIA-gala in Bologna was Leclerc aanvankelijk sceptisch over wie hij aan het roer van de Scuderia zou willen zien staan. Maar specifiek gevraagd naar de kwaliteiten van Vasseur, zei Leclerc: "Ferrari is een heel ander team, dan elk ander team. Ik kan alleen commentaar geven op mijn ervaring met Fred, die duidelijk goed is geweest. Ik werk al met Fred vanaf de juniorencategorieën, waar hij in mij geloofde en we hebben altijd een goede relatie gehad."

Charles Leclerc & Frédéric Vasseur

Wel wil Leclerc dat Ferrari onafhankelijk de knoop doorhakt: "Maar verder zou het natuurlijk geen invloed moeten hebben op de beslissingen. Hij is altijd heel recht door zee geweest, heel eerlijk en dat is iets wat ik van Fred mag. Of hij het wordt of niet, weet ik niet en we zullen het zien, hopelijk in de komende maanden."