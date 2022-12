Vincent Bruins

Zaterdag 10 december 2022 08:11

Nico Rosberg heeft het naar zijn zin in Extreme E. De Formule 1-wereldkampioen van 2016 is dan ook niet geïnteresseerd om terug te komen in de koningsklasse in de rol van teambaas. Die tijd ligt achter hem, zo vertelt hij.

Extreme E is een off-road kampioenschap met elektrische SUV's dat in 2021 is begonnen. Alle locaties om te racen worden gekozen om mensen bewust te maken van bepaalde aspecten van klimaatverandering, zoals de woestijn van Saoedi-Arabië, een gletsjer in Groenland of een kopermijn in Chili. Rosberg met zijn team Rosberg X Racing pakte de titel in het eerste seizoen dankzij rallycrosswereldkampioen Johan Kristoffersson en Australisch rallykampioen Molly Taylor. Afgelopen seizoen werd Mikaela Åhlin-Kottulinsky de nieuwe teamgenoot van Kristoffersson en ze wonnen samen in Saoedi-Arabië en op Sardinië, maar het was net niet genoeg om het team van Lewis Hamilton te verslaan.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wolff: "Contract Lewis één van de onderwerpen die we in de winter willen tackelen"

Nooit voltijds in F1

"Een heleboel mensen hebben aan mij gevraagd, sinds dat Extreme E zo ontzettend goed gaat, of ik teambaas van een Formule 1-team zou willen zijn ergens in de toekomst," vertelde Rosberg aan Diario AS. "Mijn antwoord is duidelijk nee. Het fijne van Extreme E is dat er niet al teveel races zijn. Op dit momenten hebben we vijf races per jaar en F1 heeft er 24. Het is een toewijding waar je voltijds mee bezig bent. Dan heb je erg weinig tijd om te besteden aan familie en vrienden, terwijl je met het wereldkampioenschap bezig bent... en die tijd ligt achter mij. De coureur die ik was en de persoon die ik op dit moment ben, we willen dat nooit meer doen. Die intensiteit, die toewijding, die inflexibiliteit in je leven... Ik hou van mijn leven nu en dat betekent dat ik nooit een voltijdbaan in de Formule 1 kan hebben."