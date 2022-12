Sam Hall & Brian van Hinthum

Lewis Hamilton beschikt bij het team van Mercedes nog over een contract dat loopt tot en met 2023, maar de Britse coureur heeft een tijdje geleden aangegeven dat hij graag door wil in de Formule 1. Toto Wolff laat weten dat het bespreken van een nieuw contract hoog op zijn to do-lijstje in de winter staat en hij gaat graag om de tafel.

Het contract van Hamilton loopt na 2023 op zijn einde, maar de Britse coureur is nog altijd niet klaar met het racen in de Formule 1. Hoewel de man uit Stevenage aan het begin van het 2024-seizoen inmiddels 39 jaar oud zal zijn, is hij vastberaden om zijn carrière in de koningsklasse te verlengen. Wolff onthulde eerder al dat hij de verwachting had dat Hamilton verder wil met het team en de nummer zes in het wereldkampioen bevestigde later na een uitgebreid interview met verschillende media ook dat hij inderdaad gaat verlengen.

Takenlijst Wolff

Inmiddels zijn we aanbeland in de winterstop en Wolff gaf eerder al aan dat dat waarschijnlijk de periode ging worden om nieuwe plannen met de zevenvoudig wereldkampioen te bespreken. De Oostenrijker krijgt nu de de vraag hoe zijn takenlijst eruit ziet voor deze winter. "Nou, de takenlijst met wat moet gebeuren is behoorlijk lang. Maar het is in ieder geval zeker dat Lewis zijn contract één van de onderwerpen is die we willen tackelen in de winter. We hebben alleen nog geen vaste deadline", laat de Mercedes-teambaas weten in de Beyond the Grid-podcast.

Gedreven en vastberaden

De Oostenrijker krijgt de vraag of hij er vertrouwen in heeft dat Hamilton actief blijft bij de Duitse renstal. "Zeker weten. Lewis is onderdeel van het team en het team is onderdeel van Lewis. Er is geen reden om niet door te gaan", zegt Wolff. Hij gelooft dat zijn coureur nog altijd uit is op succes, zeker met afgelopen seizoen in het achterhoofd. "Ik geloof dat één van zijn krachten is dat hij altijd hongerig en gretig is. Hij is een geweldige sportman en is daarnaast iemand die enorm gedreven en vastberaden is", besluit Wolff.