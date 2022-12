Remy Ramjiawan

Donderdag 8 december 2022 18:46 - Laatste update: 18:52

Jan Lammers is niet onder de indruk van de gemeente Zandvoort. Die denkt er namelijk over na om een speciale belasting in te voeren op de kaartjes van de Formule 1-race in de badplaats. De motivatie voor de gemeente is dat er meer kosten bij gepaard gaan dan eerder gedacht en dat de inwoner van Zandvoort daar niet voor mag opdraaien.

Donderdag werd bekend dat het Nederlandse circuit tot en met 2025 op de Formule 1-kalender zal staan. De gemeente Zandvoort wil vanaf 2024 een zogeheten vermakelijkheidsretributie invoeren, ook wel bekend als 'funtaks'. Het idee is om de prijs van elk kaartje met 1,50 euro te verhogen, zo meldt De Telegraaf. Het idee is overigens niet nieuw, want in Amsterdam wordt er al met zo'n soort belasting gewerkt. Toch zijn er een aantal kritische noten te horen, want de Grand Prix zou namelijk al voor een enorme financiële impuls in het gebied zorgen, bovendien staat er ook al een verhoging van de toeristenbelasting op de planning.

Artikel gaat verder onder video

'Funtaks'

Lammers uit bij de krant zijn frustraties over de mogelijke invoeren van de beslissing. "Zo’n ‘funtaks’ zouden wij moeten verhalen op onze bezoekers en dat willen wij natuurlijk niet. Het voelt alsof de gemeente mee wil liften op ons succes", vertelt de geboren en getogen Zandvoorter. Hij hoopt dan ook dat de gemeente het besluit niet zal doorvoeren: "Terwijl Zandvoort er nu beter voor staat dan ooit, de economische spin-off-cijfers voor zich spreken en de ondernemers en inwoners van Zandvoort de continuering van de Formule 1 hier hoog in het vaandel hebben staan. Dan lijkt dit mij niet de manier om zo met elkaar om te gaan. Ik hoop dat het gezonde verstand wordt gebruikt", zo laat de sportief directeur weten.

Jan Lammers

Doorberekenen aan fan

De gemeente verweert zich echter met het argument dat de uiteindelijke fan, degene die de extra belasting veroorzaakt, ook de toeslag betaalt en de organisatie daarmee buiten schot blijft. "Ik weet niet of dat voor een fan heel veel verschil maakt op een kaartje van 300 euro. Wij hebben een prima relatie met de Dutch Grand Prix. Nu werkt dit helaas als een rode lap en wordt er naar mij gewezen", zo legt wethouder Peter Kramer over de toeslag van 1,50 euro uit.

OOK INTERESSANT: Dutch Grand Prix in Zandvoort blijft minstens tot en met 2025 op de kalender

Kritiek

Niet alleen vanuit de organisatie van de Dutch Grand Prix zijn er kritische geluiden te horen, ook vanuit de politiek zelf. Zo worden er vragen gesteld over het bedrag van 1,50 euro, dat volgens enkele partijen niet goed genoeg is onderbouwd. Mocht het gaan om een kostendekkende maatregel, dan willen enkele partijen erin meegaan, maar het is niet de bedoeling dat er een slaatje uit wordt geslagen.