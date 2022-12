Remy Ramjiawan

Woensdag 7 december 2022 13:52 - Laatste update: 13:53

Voormalig sportief directeur van Ferrari, Cesare Fiorio, gelooft het verhaal niet dat Red Bull-teambaas Christian Horner de rol als vervanger van Mattia Binotto heeft geweigerd. De Italiaanse teambaas zal aan het einde van december vertrekken en de naam van Frédéric Vasseur wordt veelvuldig genoemd.

Binotto wordt verantwoordelijk gehouden voor het 2022-seizoen, waarin toch wel bleek dat Ferrari niet bestand was tegen druk van een titelstrijd. Diverse motorische problemen speelden de kop op, maar ook fouten van het team deden de renstal de das om. Uiteindelijk gaat Ferrari op zoek naar een nieuwe teamleider, maar volgens Fiorio had Binotto nog wel door gekund, zo vertelt hij bij Autosprint.

Artikel gaat verder onder video

'Fantastische auto'

Inmiddels is het hoge woord eruit en is Binotto bezig met zijn laatste maand voor het Italiaanse team. Dat had Fiorio graag anders gezien: "Ik ben eigenlijk best wel positief over Binotto en ik vind dat hij had kunnen blijven. De F1-75 was een competitieve auto en een hele geavanceerde machine." Fiorio had het echter wel willen zien als Binotto net iets meer tijd had gekregen. "Ik had naar een optie gezocht waarbij Binotto voor het team werd behouden. Hij heeft het team een fantastische auto gegeven, waarmee er weer voor de zeges en de pole positions werd gevochten. Dus op het technische vlak heeft hij de doelstellingen wel behaald", zo vindt hij.

OOK INTERESSANT: Waarom Binotto misschien wel iets meer credits verdient, dan hij krijgt

Mattia Binotto

OOK INTERESSANT: Horner gaat in op Ferrari-geruchten: "Ik ben zeer gecommitteerd aan Red Bull"

Flirt met Horner

Nu de Italiaanse renstal opzoek is naar een nieuwe teambaas, komen er geregeld namen in de media. Eentje daarvan was de teambaas van Red Bull Racing, die overigens daarna gelijk aangaf dat hij op zijn plek zit bij het Oostenrijkse team. "Horner werd ook genoemd als vervanger en de kranten schreven dat hij had geweigerd, maar dat geloof ik niet. Hij is wel capabel genoeg en had de taak kunnen uitvoeren", zo spreekt Fiorio zich uit. Dat het nu hoogstwaarschijnlijk Vasseur gaat worden, daar kan de voormalig sportief directeur wel mee leven. "Hij was succesvol in andere klassen, dus zijn CV ziet er goed uit", aldus Fiorio.