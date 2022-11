Waarom Binotto misschien wel iets meer credits verdient, dan hij krijgt

Remy Ramjiawan

Maandag 28 november 2022 16:28 - Laatste update: 16:45

Het heeft er alle schijn van dat Mattia Binotto's rol als teambaas bij Ferrari is uitgespeeld. De Italiaanse pers is in de voorbije weken met diverse namen naar buiten gekomen, als mogelijke vervanger van de 53-jarige Binotto. Toch heeft de man die aan het roer staat het helemaal niet zo verkeerd gedaan, als we de statistieken mogen geloven. Toch wordt er een kop van Jut gezocht en Binotto blijft als teambaas de eindverantwoordelijke.

Maurizio Arrivabene werd in 2014 aangesteld als de nieuwe teambaas van Ferrari. De markante Italiaan haalde Sebastian Vettel binnen en in het nieuwe hybride-tijdperk was het de bedoeling dat Ferrari na een aantal magere jaren weer terug naar de top zou gaan. Mercedes bleek alleen enorm dominant te zijn en Red Bull Racing had weliswaar in de vier jaar ervoor de titels weten te pakken, maar had ook geen antwoord op de Duitse renstal. Uiteindelijk kreeg Arrivabene vier jaar de tijd om het klusje te klaren bij Ferrari, maar een wereldkampioenschap bleef uit. De Scuderia vond het tijd worden voor een fris gezicht en schoof Binotto, die op dat moment alleen verantwoordelijk was voor de technische zaken, naar voren als de nieuwe leider van de renstal.

Artikel gaat verder onder video

Progressie onder Binotto

In het eerste jaar dat de Italiaan als teambaas aan de slag ging, waren er de nodige controverses. Zo werd Ferrari ervan beschuldigd, dat het met een illegale motor zou rondrijden. Nadat de FIA een nieuwe richtlijn had uitgevaardigd, waren de prestaties van de Scuderia ineens een stuk minder. Toch was 2019 een prima jaar voor Binotto om mee te beginnen. De renstal wist drie overwinning mee naar huis te nemen en met negen pole positions deed het team het niet onverdienstelijk.

In eerste instantie zou het nieuwe reglement, met de nieuwe Formule 1-auto's in 2021 van start gaan, maar vanwege de pandemie werd dat uitgesteld naar 2022. Ferrari was achter de schermen vooral bezig met de nieuwe wagen, want daarmee wilde het team het kampioenschap weer eens winnen. 2020 werd opgeofferd om een goede start in 2021 te maken. Toen bekend werd dat de nieuwe generatie auto's haar opwachting een jaar later gingen maken, moest Ferrari nog een seizoen opofferen.

Seizoen Positie punten Aantal races Uitvalbeurten Pole positions Overwinningen 2012 2 400 20 3 2 3 2013 2 360 19 3 0 2 2014 4 216 19 3 0 0 2015 2 428 19 6 1 3 2016 3 398 21 7 0 0 2017 2 522 20 4 5 5 2018 2 571 21 5 6 6 2019 2 504 21 4 9 3 2020 6 131 17 6 3 0 2021 3 323.5 22 1 2 0 2022 2 554 22 9 12 4

2022-seizoen

Het afgelopen jaar was dan het seizoen waarin de Scuderia echt om de titel wilde gaan vechten. Aan het begin van het jaar zag het er ook goed uit voor Ferrari. Charles Leclerc wist sterk uit de startblokken te komen en leidde het kampioenschap in de eerste paar ronden van het jaar. Het team ging echter gebukt onder persoonlijke fouten en een aantal op het strategische vlak. Mede daardoor kon het team Red Bull Racing niet bijbenen. Ondanks de tweede plek in het kampioenschap kan het team wel een duidelijke lijn opwaarts terug zien in het klassement, zeker als er wordt vergeleken met 2020. In dat seizoen werd het team slechts zesde en moest het drie podiumplekken en drie pole positions als hoogtepunten beschouwen.

In het afgelopen jaar won het team niet alleen races, het knokte daadwerkelijk mee om het kampioenschap en dat was al een tijdje niet meer het geval geweest. Natuurlijk faalde de renstal, want de wereldtitel voor de coureurs ging naar Max Verstappen en Red Bull Racing staat op de hoogste treden in het constructeurskampioenschap, maar in vergelijking met de afgelopen drie seizoenen was 2022 het beste jaar.

Operationele kant

Het probleem zit hem in de uitvoering van Ferrari. Red Bull heeft de RB18 over het gehele seizoen prima weten door te ontwikkelen, maar dat de F1-75 niet ver daarachter staat, dat was te zien aan de snelheid tijdens de kwalificaties. De kansen op een overwinning of de wereldtitel kwamen echter in het geding door strategische fouten, simpele blunders tijdens de pitstops, maar ook persoonlijke fouten van coureurs. Daarnaast moet niet onderschat worden wat de impact is geweest van de aanscherping van het reglement rondom porposing. Vanaf de Grand Prix van België gold dat nieuwe reglement en het is geen toeval dat vanaf die race de prestaties afnamen, ondanks dat het team volhoudt dat het niet is geraakt door de technische richtlijn.

Carlos Sainz, Imola 2022

Als Binotto verantwoordelijk is voor het falen van Ferrari, dan moet hij ook de credits krijgen voor de goede zaken. Uiteindelijk heeft de Scuderia het in 2022 beter gedaan dan Mercedes. Dat was een jaar geleden ondenkbaar. Het team heeft veel kansen laten liggen, maar de vraag is of dat allemaal toe te rekenen is aan Binotto. De Italiaan is bijvoorbeeld wel verantwoordelijk voor de hoge bandenslijtage van de F1-75 tijdens de races, maar of het ook zijn schuld is, dat is weer een andere vraag. De betrouwbaarheid van de auto was ook een zorgenkindje. Alleen heeft Ferrari van tevoren aangegeven dat het zich gaat toeleggen op de prestaties van de power unit en later pas gaat werken aan de betrouwbaarheid, aangezien het reglement dat toelaat. Dat er dus verschillende motoren zijn geploft, lag dus in de lijn der verwachting.

Erfenis Binotto

Uiteindelijk heeft Binotto weer van Ferrari een winnend team weten te maken, dat weer meedoet aan de top. Dat er genoeg verbeterpunten zijn, daar is iedereen het over eens. Ferrari is nog steeds bezig met de wederopbouw en Binotto heeft de goede richting aangewezen. Of hij nog tijd krijgt om het klusje af te maken, daar lijkt het niet op. Frédéric Vasseur, Benedetto Vigna en zelfs Ross Brawn, het is een greep uit de namen die worden genoemd als vervanger van Binotto. Wellicht dat zij het team wel naar een kampioenschap kunnen leiden, maar een nieuw gezicht aan de top, heeft ook weer wat tijd nodig.