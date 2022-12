Brian Van Hinthum

Christian Horner zou in de winter van 2021 al kortstondig in beeld geweest zijn voor de rol van teambaas van Ferrari. De Brit zou toen echter vriendelijk bedankt hebben voor die baan en nu na het vertrek van Mattia Binotto stelt hij de Red Bull-fans nog maar eens gerust: hij zal niet naar Ferrari vertrekken,

Het hing al even in de lucht, maar Binotto en Ferrari gaan uit elkaar. Volgens de officiële lezing van Ferrari zou de Italiaan zelf zijn congé hebben ingediend bij het Maranello-formatie. Een aantal weken geleden doken de geruchten over Binotto al de kop op, maar die werden diezelfde dag nog stellig ontkend middels een Ferrari-statement. Des te meer opvallend dat men nu een aantal weken later toch wél met het ontslag van Binotto op de proppen komt.

Horner kijkt voor de camera van Sky Sports naar de concurrentie voor 2023 en heeft het als eerste over Mercedes. "Beide heren hebben een geweldig seizoen gehad. Voor George was het geweldig om in zijn eerste seizoen voor Lewis te eindigen. Lewis is er nog steeds goed bij. Je kan er vanuit gaan dat ze volgend jaar terugkeren en hard vechten." Vervolgens gaat hij verder over het team van Ferrari. "Ferrari wil progressie maken, het wordt een zwaar seizoen."

Horner naar Ferrari?

Ook in 2021 leek Ferrari Binotto al te willen lozen. Destijds hebben ze volgens de berichtgeving contact gelegd met Horner en hij is niet echt verrast over het vertrek. "Ik ben niet echt verbaasd. Het is Ferrari’s keuze geweest. Het wordt alweer de zesde teambaas daar sinds ik actief ben. Het was een lastig seizoen voor hem. Ze hadden een geweldige auto en waren duidelijk zeer competitief." De Brit krijgt een vraag over zijn link met Ferrari en of hij zijn team ooit zou inruilen voor een avontuur in Maranello. "Ik ben zeer gecommitteerd aan Red Bull. Ik zit hier al sinds het begin en heb een sterke band", klinkt het stellig.