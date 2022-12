Remy Ramjiawan

Voormalig Ferrari-president Luca Di Montezemolo is niet te spreken over de huidige situatie bij het Italiaanse team. De oud-voorzitter ziet een stuurloos team, wat hem veel zorgen baart.

Ondanks de tweede plaats in het constructeursklassement en dezelfde positie voor Charles Leclerc in het coureurskampioenschap, heeft Binotto onlangs ontslag genomen en moet er een vervanger komen voor de Italiaan. De teambaas wordt verantwoordelijk gehouden voor de betrouwbaarheidsproblemen in het begin van het seizoen, maar ook de strategische fouten van de renstal. De Scuderia is nog altijd op zoek naar de eerste wereldtitel sinds 2008. Frédéric Vasseur wordt genoemd als mogelijke vervanger, maar ook het doorschuiven van Laurent Mekies lijkt een reële optie te zijn.

'Bedrijf zonder leider'

Di Montezemolo, die maar liefst 23 jaar lang de voorzitter van het merk was, vindt dat het team de weg kwijt is. "Het spijt me van de situatie bij Ferrari en ik maak me zorgen", zegt Di Montezemolo tegen de Italiaanse krant Corriere dello Sport. "Op dit moment, omdat ik echt om Ferrari geef, geef ik liever geen commentaar dan op te merken dat het voor mij een bedrijf zonder leider lijkt", zo deelt hij toch een sneer uit.

Laurent Mekies

Binotto zal Ferrari nog steeds vertegenwoordigen op de World Motor Sport Council meeting in Bologna, aankomende woensdag. De Italiaan zal echter niet aanwezig zijn tijdens het FIA-gala aankomende vrijdag. Mekies zal in plaats van Binotto aanwezig zijn om samen met Leclerc de trofee op te halen voor de tweede plek in het kampioenschap.