Remy Ramjiawan

Dinsdag 6 december 2022 08:01

Na het aangekondigde vertrek van Mattia Binotto is het speculeren begonnen. Er is een waslijst aan namen voorbij gekomen, waaronder die van de huidige teambaas van McLaren, Andreas Seidl. CEO-Zak Brown reageert op de geruchten en verwacht dat de Duitser het team van McLaren trouw blijft.

Ferrari kent een seizoen met een aantal ups en downs. Het team kwam sterk uit de startblokken, maar viel steeds verder weg. De F1-75 was een rappe auto, maar foutjes van het team, maar ook bij de coureurs, waren doorslaggevend. Uiteindelijk wist Ferrari als tweede in het constructeursklassement te eindigen en hoewel dat een verbetering is ten opzichte van de voorgaande jaren, blijven vooral de foutjes uit het 2022-seizoen hangen. Het betekent dat Binotto het veld moet gaan ruimen, maar wie zijn opvolger wordt, dat is niet duidelijk.

'Gaat hij niet doen'

Brown heeft de geruchten over zijn teambaas ook gehoord, maar verwacht niet dat Seidl de overstap gaat maken. "Ik heb eigenlijk geen idee, maar ik weet dat hij dat niet gaat doen", zo vertelt hij bij Formulapassion.it. Niet alleen Seidl wordt genoemd als mogelijke opvolger, ook Christian Horner en Ross Brawn zouden op het lijstje staan. Binotto zal nog tot 31 december werkzaam zijn bij Ferrari en waar zijn Formule 1-carrière een vervolg krijgt, dat moet nog duidelijk worden.

Mattia Binotto

'Mattia heeft het goed gedaan'

Dat Ferrari de kans op de titel heeft laten liggen, dat is volgens Brown niet een reden om Binotto van de hand te doen. "Ik ken de interne samenwerking bij Ferrari niet, maar het lijkt me dat Mattia het goed heeft gedaan. Ze waren namelijk competitief dit jaar. Vanuit mijn oogpunt geven stabiliteit en het vermogen om een ​​team op lange termijn samen te laten werken de beste resultaten", zo had Brown de Italiaan nog wel even laten zitten.