Remy Ramjiawan

Zondag 4 december 2022 20:42 - Laatste update: 23:08

Voor Jos Verstappen is de rallysport, waar hij dit weekend de laatste wedstrijd in reed, een pure raceklasse. Als hij het vergelijkt met de Formule 1, dan wijst hij naar de politieke spelletjes en die zijn in zijn discipline niet aanwezig, zo vertelt hij tegen het Algemeen Dagblad.

Aan de Formule 1-carrière van Verstappen senior kwam in 2003 een eind. Bij het team van Minardi sloot hij zijn loopbaan in de koningsklasse af, om zich na diverse avonturen, te kunnen richten op zoon Max. Die wist afgelopen seizoen voor de tweede keer wereldkampioen te worden en dus kan Verstappen senior weer rustig bezig gaan met waar hij zelf van geniet, het rallyen. Max houdt de verrichtingen van zijn vader in de gaten, al reist hij zelf niet af naar de proeven.

'Doe het niet voor Max'

"Max houdt wel contact hoor, stuurt me berichtjes. Maar die drukte, de mensen; dat-ie niet komt kijken, snap ik ook wel", zo opent de vijftigjarige Limburger. De afgelopen jaren hebben in het teken van zoon Max gestaan. Nu dat klusje is afgerond, kan Verstappen senior weer zijn eigen carrière oppakken. "Ik doe het ook niet voor hem, ik doe dit voor mezelf", legt hij erover uit. Toch trek hij de vergelijking met de Formule 1: "Dit is puur sport. Formule 1 is zo politiek, de laatste tijd."

Zondag heeft de Nederlander het seizoen in de rally afgesloten, met de Spa Rally. De Nederlander wist de 31e plek te pakken, na lange tijd op podiumkoers te hebben gelegen. Het is december en Jos had, tot eigen verbazing, in Spa te maken met sneeuw. "Het meeste is nu wel weg. Maar het is nog ijskoud, er is weinig grip, en boven in de heuvels ligt er nog steeds wel wat. Toen ik om zes uur wakker werd, heb ik vanmorgen eerst alle stages nog eens bekeken op de laptop. Ik werk veel harder dan Max", zo knipoogt hij.