Voor voormalig Formule 1-coureur Jos Verstappen verliep de Spa Rally niet helemaal zoals hij had gehoopt. De Limburger lag in eerste instantie nog op podiumkoers, maar door een crash in de dertiende proef, zat er niets meer in dan de 31e plek.

Verstappen senior is zijn eigen racecarrière weer aan het oppakken en is daarin uitgekomen bij de Rally sport. De vijftigjarige vader van Max Verstappen hoopt daarin vooral om de bovenste plekken te vechten, maar dat blijkt nog een flinke opgave. Tijdens het weekend in België lag Verstappen nog een lange tijd op koers om op het podium te staan, maar uiteindelijk bleek dat na een schuiver niet meer haalbaar te zijn. Op Verstappen.com reageert hij op het weekend.

Reparaties

In de dertiende proef ging het mis voor Verstappen senior: "Met aanremmen stapte de auto uit. We raakten een afgezaagde boom met het rechter achterwiel, waardoor er een bracket af is gebroken. Dat hebben we kunnen vervangen en konden door." Toch verliep ook de proef erna niet geheel vlekkeloos. "Met het ingaan van de tweede bocht gleed de auto weg, we raakten een klein paaltje met de linker achterkant", legt Jos uit. De reparaties verliepen echter wel goed, want in de vijftiende proef kon Verstappen als derde over de streep komen.

'Veel geleerd'

Na de technische problemen en de verschillende schuivers wist de Nederlander in de laatste paar proeven toe te slaan. Hij wist hij uiteindelijk nog een derde tijd en een zesde tijd te laten noteren en kijkt na de finish terug op een veelbewogen jaar. "We hebben veel geleerd, het is superleuk om te doen en daarbij ben ik blij dat ik hem (copiloot Renaud Jamoul) gevonden heb, dat zeg ik heel eerlijk. Hij heeft me veel bijgebracht", zo sluit Verstappen tevreden af.