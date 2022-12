Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 3 december 2022 18:55 - Laatste update: 18:58

De grote angst van Mercedes-teambaas Toto Wolff werd het afgelopen seizoen dan toch de pijnlijke werkelijkheid. Na een jarenlange dominantie, moest het Duitse team in 2022 genoegen nemen met een plek op het middenveld. Een pijnlijk moment voor de Oostenrijkse teambaas.

Het team van Mercedes was jarenlang het dominante team op de Formule 1-grid. De Duitse renstal wist het ene na het andere wereldkampioenschap binnen te slepen, tot grote frustratie van de concurrentie. Sinds de introductie van de nieuwe reglementen aan het begin van 2022, is er van die dominantie echter niets meer terug te zien. George Russell en Lewis Hamilton mochten afgelopen seizoen weliswaar regelmatig mee naar het podium, maar de grote resultaten bleven uit. Terwijl Hamilton voor het eerst in zijn carrière een seizoen zonder overwinningen verreed, behaalde Russell in São Paulo zijn eerste overwinning ooit. Dit was tevens de enige overwinning voor Mercedes in 2022.

Tegenvallend seizoen

Al met al was het dus een redelijk teleurstellend jaar voor Mercedes, zo moet ook teambaas Toto Wolf toegeven. "Ik was altijd bang dat we ons op een dag op het middenveld, of zelfs verder naar beneden, zouden bevinden", vertelt Wolff in gesprek met het Duitse Speedweek. "We hebben een fout gemaakt wat betreft de ontwikkelingsrichting. Dat gebeurde in 2022, toen vochten we op het middenveld. Dat viel tegen."

"Omdat de regels in principe hetzelfde blijven, weten we waar we in de rangorde zullen staan", vervolgt hij. "We begrijpen ook waar we fouten hebben gemaakt en op welke vlakken we moeten verbeteren. We hopen de aansluiting naar de top te kunnen vinden, maar dat is niet vanzelfsprekend. We hebben nog een lange weg te gaan, we zijn nu nog het derde team, zelfs als het de laatste periode er niet zo uitzag", aldus Wolff.