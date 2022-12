Dit zijn de redenen waarom de coureurs voor hun startnummer hebben gekozen (deel 2)

Vincent Bruins

Zaterdag 3 december 2022 10:33

We zetten de tweede helft van het veld op een rijtje en vertellen het verhaal achter de gekozen startnummers van deze coureurs. Deel 1 is hier te lezen.

Esteban Ocon in een volledig pak van de legendarische Michael Schumacher, toevallig dezelfde nummers op dezelfde dag voor Fernando Alonso, nummers meenemen uit de Formule Renault? Lees hier de verhalen over waarom deze coureurs hebben gekozen voor hun startnummers.

Esteban Ocon #31

Ocon maakte in 2016 zijn Formule 1-debuut als vervanger van Rio Haryanto bij Manor. De Fransman koos voor nummer 31, omdat hij daarmee zijn allereerste kampioenschap in het karten op nationaal niveau won. Hij droeg toen een helm en overall gelijk aan die van Michael Schumacher.

It's now official i will be having the "31" as my race number, i won my first national championship with this one😉! pic.twitter.com/GhRLJsLQVP — Esteban Ocon (@OconEsteban) August 15, 2016

Gasly verhuist deze winter van AlphaTauri naar Alpine om de nieuwe teamgenoot van Ocon te worden. In 2017 maakte hij zijn intrede in de Formule 1 als vervanger van Daniil Kvyat bij Toro Rosso. Hij koos voor nummer 10, omdat hij daarmee de Formule Renault 2.0 Eurocup titel op zijn naam schreef in 2013.

Voor Bottas was de keuze makkelijk, want hij vond 7 gewoon een leuk nummer. Echter die was al bezet door zijn landgenoot Kimi Räikkönen en dus koos de Fin maar voor nummer 77. Qua marketing past het ook nog goed in zijn naam: Bo77as.

Fernando Alonso #14

Op 14-jarige leeftijd op 14 juli won hij het wereldkampioenschap karten met startnummer, jawel, 14. Alonso wist dat het toen zijn geluksnummer wel moest zijn. De tweevoudig Formule 1-kampioen maakt deze winter de overstap van Alpine naar Aston Martin.

In 2014 maakte Stroll de overstap van het karten naar de autosport en schreef meteen het Italiaanse F4-kampioenschap op zijn naam. Dat deed de Canadees met nummer 18. Daarnaast maakte hij op 18-jarige leeftijd zijn Formule 1-debuut bij Williams.

Net als Gasly gebruikt Magnussen ook het startnummer waarmee hij in 2013 een titel in de Formule Renault won. De Deen deed dat echter in de 3.5-liter-auto's. Het jaar daarop maakte hij zijn debuut bij McLaren met nummer 20.

Tsunoda had graag nummer 11 gekozen, maar die is al bezet door Sergio Pérez. Dus besloot de Japanner het te verdubbelen om er 22 van te maken. De AlphaTauri-coureur vindt dat ook een mooi nummer, omdat Jenson Button daarmee het wereldkampioenschap won in 2009, een coureur waar Tsunoda erg veel respect voor heeft, en het nummer werd ook gebruikt door zijn landgenoot Takuma Sato. Hij zal Nyck de Vries als nieuwe teamgenoot krijgen volgend jaar, maar het startnummer van de Nederlander is nog onbekend.

Het is niet helemaal bekend waarom Albon voor nummer 23 heeft gekozen, maar hij was geboren op de 23e dag van maart in 1996, en 23 is de helft van 46, het nummer waarmee één van zijn helden Valentino Rossi bekend mee is geworden in de MotoGP.

Logan Sargeant #2

Ook de Amerikaanse debutant Sargeant neemt een nummer mee die hij in de Formule Renault heeft gebruikt: "Nummer 3 is eigenlijk mijn nummer, maar die is al bezet, dus ik dacht waarom dan niet gewoon een racewinnend nummer kiezen uit mijn verleden en die dan gebruiken in F1?" Sargeant is de nieuwe teamgenoot van Albon bij Williams.