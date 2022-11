Brian Van Hinthum

Donderdag 24 november 2022 17:40

Eerder brachten we het overzicht naar buiten van de startnummers die de coureurs in 2023 trots op de bolide hebben staan. Maar waarom kiezen sommige coureurs voor hun specifieke nummers? We zetten per coureur op een rijtje wat de startnummers voor hen te betekenen hebben.

Verstappen heeft ervoor gekozen om ook in 2023 weer met nummer één op zijn auto te rijden. Nadat hij in 2021 zijn eerste wereldtitel pakte, was hij de eerste coureur sinds Sebastian Vettel die daadwerkelijk met startnummer één op zijn bolide ging rijden. Lewis Hamilton besloot namelijk trouw te blijven aan startnummer 44 en Nico Rosberg stopte met de Formule 1 na het behalen van zijn wereldkampioenschap in 2016. Voor de Nederlander is het dus wel duidelijk waarom hij volgend seizoen met zijn startnummer rijdt, maar hoe zit dat met de andere coureurs?

Hoewel de wereldkampioen dus om die specifieke reden opnieuw met #1 gaat rijden in het volgende seizoen, is dat natuurlijk niet zijn nummer waarmee hij in de koningsklasse kwam te rijden. Verstappen begon zijn carrière namelijk met #33. Dit was niet per se het gewenste nummer van de Red Bull-coureur, maar een verdubbeling van het geluksgetal wat de Nederlander sinds kleins af aan heeft, namelijk nummer drie. Dat nummer was bij zijn entree in de Formule 1 echter al in bezit van Daniel Ricciardo en dus ging Verstappen voor nummer 33. Dubbel geluk dus.

Sergio Pérez #11

Door naar Verstappen zijn teamgenoot, Pérez. De Mexicaanse coureurs rijdt rond met het dubbele cijfer van Verstappen, namelijk #11. Dat heeft verder niks met motorsport of nummer één te maken, maar met het voetbal. Eén van de populairste sporten in zijn vaderland. Pérez is groot fan van de Mexicaanse club America, waar Ivan Zamorano van 2000 tot en met 2003 voor speelde met rugnummer 11. Pérez heeft dat nummer sindsdien omarmd, zelfs in zijn email-adres. Hij nam #11 dus ook mee richting zijn Formule 1-bolide.

Lewis Hamilton #44

Hamilton heeft zijn startnummer alweer een flinke tijd op zijn bolide prijken. Al vanaf zijn allereerste kart rijdt de zevenvoudig wereldkampioen rond met #44 op zijn bolide. De inspiratie voor dat nummer kwam van de auto van zijn pa, Anthony Hamilton. De vader van Hamilton reed destijds rond met 'F44' op de kentekenplaat van zijn auto en de kleine Lewis zag het wel zitten om daar mee te gaan rijden. Dat heeft hem geen windeieren gelegd en de Brit bleef ondanks zijn wereldkampioenschappen trouw aan dat nummer.

Russell hanteert nummer 63 op zijn bolides en ook bij hem dateert het ontstaan van die keuze alweer uit de kartperiode. De broer van Russell reed in het karting rond met dat nummer, waardoor het een soort traditie werd binnen de familie Russell. De nummers kunnen ook gelezen worden als 'GB', de afkorting van Groot-Brittannië.

Leclerc komt in actie met #16 op zijn Ferrari en het startnummer van de Monegask is eigenlijk niks anders dan een simpele rekensom. Toen de man uit Monte Carlo de Formule 1 binnenstapte, wilde hij eigenlijk met het geluksgetal #7 gaan rijden. Dat nummer was al bezet door Kimi Raikkonen. Vervolgens wilde hij nummer tien, maar dat was al bezet door Pierre Gasly. Leclerc besloot over te gaan tot een simpele rekensom van één plus zes is zeven en dus kwam hij op #16.

Leclerc zijn teamgenoot Sainz heeft ook zijn redenen voor het kiezen van #55. "De S uit mijn voornaam is als een 5, net als de eerste S in mijn achternaam. Dat maakt dus #55", zegt Sainz. Daarnaast was nummer vijf zijn favoriete nummer, maar dat was al in gebruik door Sebastian Vettel.

The Hulk keert volgend jaar weer terug op de grid bij het team van Haas, waar hij Mick Schumacher zal gaan vervangen. Dat doet hij met startnummer 27, waar onder meer legendarische coureurs Gilles Villeneuve, Ayrton Senna en Jean Alesi al ooit eens mee reden. Voor Hülkenberg heeft dat er echter niks mee te maken, het is gewoon een simpele optelsom van zijn geboortedatum. 19 plus 8 [augustus] is 27.

Norris heeft niet per se een reden voor het kiezen van zijn nummer. De Britse coureur is groot fan van Valentino Rossi, de legendarische MotoGP-coureur die met #46 reed. Toch wilde Norris hem het liefste niet na-apen en besloot hij zijn eigen weg met zijn nummer vier te gaan, die overigens marketingtechnisch perfect in zijn naam past: #L4ndo.

Oscar Piastri #81

Piastri is vanaf volgend seizoen eindelijk te bewonderen op het hoogste podium van de motorsport en de Australische coureur gaat dat doen met #81 op zijn McLaren. In zijn jeugdjaren heeft Piastri dat nummer echter zelden gebruikt. Later moest hij echter switchen naar #81, omdat één van zijn concurrenten al reed met nummer 81. Toen hij met racen begon in Europa, gebruikte hij meerdere nummers, maar uiteindelijk keerde hij toch terug aan nummer 81.

Zhou Guanyu

De laatste coureur die we behandelen is Zhou Guanyu. De Chinese coureur heeft de inspiratie voor zij nummer niet uit de Formule 1 of motorsport gehaald, maar uit het basketbal. Zhou is namelijk groot fan van de in 2020 tragisch overleden basketballer Kobe Bryant. De legendarische basketballer, die om het leven kwam tijdens een helicoptercrash in Californië, speelde de laatste jaren van zijn carrière bij de LA Lakers met rugnummer 24.