Vincent Bruins

Woensdag 30 november 2022 15:16

Lando Norris vindt dat McLaren niet tevreden kan zijn met hoe het afgelopen seizoen is verlopen. De jonge Brit zou graag een snellere bolide willen om zo om zeges te kunnen strijden. Toch blijft hij wel vertrouwen hebben in zijn team.

Norris werd vroeg in zijn carrière al opgepikt als McLaren-junior. Hij maakte zijn debuut in 2019 en werd elfde in de eindstand met twee keer minder punten dan teamgenoot Carlos Sainz. Norris kon Sainz beter bijbenen in 2020 en scoorde ook zijn eerste podium. Het jaar daarop kwamen er nog vier podiums bij en een allereerste pole positie, terwijl teamgenoot Daniel Ricciardo de Italiaanse Grand Prix op zijn naam schreef. Norris werd zesde in het kampioenschap. Afgelopen seizoen ging het echter achteruit. Norris scoorde minder punten en kwam maar een keer op het podium terecht, terwijl Ricciardo erg aan het worstelen was.

Artikel gaat verder onder video

Onzin

"Ik heb eerlijkheid nodig," vertelde Norris tegenover tv-zender Sky Sports. "Ik hou niet van onzin of mensen die mij vrolijk willen maken. Ik wil dat mensen eerlijk zijn. Ik heb vertrouwen in McLaren en de jongens binnen het team. De tijd zal het leren," reageerde hij op de vraag of de Britse renstal nog grote stappen vooruit kan zetten. "Je kan nooit met 100% zekerheid zeggen waar je terecht gaat komen."

OOK INTERESSANT: 'Lick the stamp and send it': de beste inhaalacties van Ricciardo

Betere auto

"We hebben ons goed hersteld," zei Norris, terugdenkend aan het rampzalige weekend in Bahrein vergeleken met hoe de races later in het jaar verliepen. "Hebben we in 2022 bereikt wat we hadden moeten bereiken als McLaren? Eerlijk gezegd niet, nee. Als we goed willen presteren en op een gegeven moment kampioen willen worden en races willen winnen, dan kunnen we niet tevreden zijn met dit seizoen. We kunnen echter wel tevreden zijn met de vooruitgang die we hebben geboekt. De pitstops, strategieën en de gehele werkethiek: er gaan zoveel dingen goed, maar we hebben nog een iets betere auto nodig. Dat is alles."