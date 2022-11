Vincent Bruins

Woensdag 30 november 2022 09:44

Daniel Ricciardo heeft geen zitje in de Formule 1 weten te bemachtigen voor volgend jaar. Daarom blikken we terug op de beste inhaalacties van zijn 11 jaar lange Grand Prix-carrière.

De Australiër stond bekend om zijn geweldige divebombs. "Sometimes you've just got to lick the stamp and send it", zoals hij na de Chinese Grand Prix in 2018 op het podium zei, oftewel: "Soms moet je er gewoon vol voor gaan, alles of niets." Na twee tegenvallende seizoenen bij McLaren zal hij in 2023 niet meer op de grid staan. Wel is hij teruggekeerd bij Red Bull Racing voor de rol als derde coureur.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Ricciardo wijst niet met beschuldigende vinger: "Piastri was ook slachtoffer van de situatie"

Beste inhaalacties

Op jacht naar zijn tweede zege van dat seizoen ging Ricciardo, toen uitkomend voor Red Bull, buitenlangs Lewis Hamilton in de tweede bocht in de Grand Prix van Hongarije in 2014. Hij deed het makkelijk laten lijken. Vervolgens passeerde hij ook Fernando Alonso om zo die overwinning veilig te stellen.

In de slotfase van de Italiaanse Grand Prix in 2016 remde hij Valtteri Bottas uit van ontzettend ver weg voor de eerste chicane. Hij werd dat jaar vijfde op Monza. Een jaar later deed hij exact hetzelfde bij Kimi Räikkönen. Ricciardo reed toen van de zestiende positie na een flinke gridstraf terug naar voren naar de vierde plek.

Bij een herstart halverwege de Grand Prix van Azerbeidzjan in 2017 ging hij van de zesde naar de derde plaats door Nico Hülkenberg, Felipe Massa en Lance Stroll tegelijk uit te remmen. Hij kreeg de overwinning op de straten van Bakoe in handen na een akkefietje tussen Sebastian Vettel en Hamilton.

Ricciardo scoorde in Shanghai in 2018 zijn eerste van twee overwinningen dat jaar. Dat deed hij met een divebomb-actie op de Mercedes van Valtteri Bottas bij bocht zes met nog elf ronden te gaan. Dat is waar zijn bekende uitspraak ook vandaan komt.

De Australiër kwam in 2019 en 2020 uit voor Renault. In zijn tweede jaar met het Franse team behaalde hij twee podiums en zijn eerste kwam in de Eifel Grand Prix op de Nürburgring. Een sterke manoeuvre buitenlangs Charles Leclerc door de Mercedes-Arena was belangrijk om die derde positie te bemachtigen.

Op de Hungaroring afgelopen seizoen vochten Alpine-teamgenoten Fernando Alonso en Esteban Ocon met elkaar door bocht twee waar Ricciardo goed gebruik van kon maken. Hij passeerde beiden op het krappe Hongaarse circuit. Toch zei hij uiteindelijk teleurstellend vijftiende worden.