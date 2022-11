Vincent Bruins

Woensdag 30 november 2022 07:12

Mattia Binotto is opgestapt als teambaas bij Scuderia Ferrari. Zijn opvolger wordt begin 2023 bekendgemaakt. Charles Leclerc heeft ondertussen gereageerd op het ontslag van Binotto.

Leclerc kwam bij Ferrari terecht in hetzelfde jaar dat Binotto teambaas werd van de roemruchte Italiaanse renstal. De Monegask won de Belgische en Italiaanse Grands Prix in zijn eerste seizoen met Ferrari, maar 2020 en 2021 waren teleurstellend voor Leclerc. Hij scoorde slechts drie podiums in 35 races. In de eerste helft van afgelopen seizoen was hij echter een serieuze titelkandidaat met drie overwinningen. Hij werd uiteindelijk tweede in de eindstand, ver achter kampioen Max Verstappen qua punten. Hij is Binotto dankbaar voor de tijd die ze samen hebben doorgebracht bij de Prancing Horse.

Waardering en respect

"Bedankt voor alles, Mattia," zo schrijft Leclerc. "We hebben vier zeer intensieve jaren samen doorgebracht met grote voldoening en ook, onvermijdelijk, momenten die ons testten. Mijn waardering en respect voor jou zullen nooit weggaan en we hebben altijd samengewerkt met alle mogelijke toewijding om dezelfde doelen te behalen. Veel succes met alles."

