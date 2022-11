Vincent Bruins

Dinsdag 29 november 2022 18:07

Mattia Binotto gaat de Prancing Horse verlaten. Na vier seizoenen zit zijn tijd erop bij Scuderia Ferrari. Het Italiaanse team moet nu niet alleen de positie van teambaas opvullen, maar ook die van technisch directeur. Binotto nam namelijk beide rollen op zich.

Binotto was al vanaf 1995 werkzaam bij Ferrari bij de afdeling verantwoordelijk voor de motor. Achttien jaar later werd hij het hoofd van diezelfde afdeling, voordat hij in 2016 werd gepromoveerd tot technisch directeur, ook wel CTO genoemd, als vervanger van James Allison. Maurizio Arrivabene maakte voor aanvang van het seizoen van 2019 de overstap van het Ferrari Formule 1-team naar voetbalclub Juventus en Binotto nam de positie van teambaas over. De rol van CTO behield hij, omdat hij nauw betrokken wilde blijven bij de ontwikkeling van de auto.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Ferrari klopte in winter 2021 al aan bij Horner om hem bij Red Bull weg te halen'

Mogelijke opvolgers

Begin 2023 zal Ferrari de opvolger van Binotto bekendmaken. Frédéric Vasseur, momenteel teambaas bij de door Sauber-gerunde équipe van Alfa Romeo, is een van de kanshebbers. Als Ferrari binnen haar eigen kring zoekt, dan zijn er ook nog een aantal opties, bijvoorbeeld Laurent Mekies. Twee decennia geleden was hij engineer bij Minardi en Toro Rosso, wat we nu kennen als AlphaTauri, voordat hij bij de FIA aan de slag ging als directeur veiligheid. In 2018 werd hij werknemer bij Ferrari waar hij nu directeur is van de circuit- en performanceafdeling. Ook Enrico Cardile, directeur van de chassisafdeling, en Enrico Gualtieri, directeur van de power unitafdeling, zouden degelijke kandidaten zijn, als Ferrari wederom een persoon wil inzetten voor de rollen van teambaas en technisch directeur.

OOK INTERESSANT: 'Ferrari klopte in winter 2021 al aan bij Horner om hem bij Red Bull weg te halen'