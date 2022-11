Remy Ramjiawan

Zondag 27 november 2022 12:39

Voor Mick Schumacher hoeft het avontuur bij Haas niet het einde van zijn Formule 1-carrière te betekenen. De Duitser met een legendarische achternaam wordt de afgelopen weken in verband gebracht met het team van Mercedes en onthult dat er meerdere teams in hem zijn geïnteresseerd.

Het Amerikaanse Haas heeft met het afscheid van Schumacher en het aantrekken van Nico Hülkenberg gekozen voor ervaring. De renstal beschikt niet over het ruimste budget en het afgelopen jaar heeft Schumacher een aantal auto's afgeschreven. Teambaas Guenther Steiner heeft lange tijd gewacht voordat hij de knoop had doorgehakt en uiteindelijk viel de keuze op de 35-jarige Duitser. Voorlopig betekent dat het einde van de Formule 1-droom van Schumacher, al schemert hij bij Formule1.nl met de nodige interesse in zijn diensten.

'Past bij Mercedes'

Toto Wolff heeft zich in de voorbije weken uitermate positief uitgelaten over Schumacher. De Oostenrijker: "Hij is een intelligente, goedgemanierde jongeman, hij is zeer succesvol geweest in de juniorenklassen." Het Duitse team sloeg in 2010 ook de handen ineen met vader Michael Schumacher en dus zou er alleen al door die band altijd een plekje voor Mick zijn bij Mercedes. "We denken dat we voor hem kunnen zorgen als de situatie zich voordoet en hij is iemand die gewoon bij het team past. Maar we hebben nog geen pen op papier gezet en we zijn nog niet in de buurt gekomen van een overeenkomst", zo ging hij door.

Mick Schumacher

Mooie woorden

Schumacher geniet van de interesse, al laat hij doorschemeren dat er meer kapers op de kust zijn. "Ik weet dus zeker dat ik met veel teams in gesprek kan gaan", zo legt hij uit. Zoals zijn vervanger Hülkenberg de ultieme reserverijder was en ook een aantal keren inviel, zo bereidt Mick zich ook voor op de komende periode. Over de interesse vanuit Mercedes: "Ik bekijk alle opties en Mercedes is daar één van." Waar zijn toekomst ligt, dat is nog niet duidelijk: "Maar ik heb nu de tijd, dus ik zal alle opties bekijken en dan neem ik hopelijk de juiste beslissing. Het is absoluut mooi om te horen wat Mercedes en Toto over mij zeggen."