Voormalig Haas-coureur Nikita Mazepin is nog altijd bezig om een terugkeer naar de Formule 1 voor elkaar te krijgen. De Rus moest na de inval van Rusland in Oekraïne plaatsmaken bij het Amerikaanse team en Kevin Magnussen werd op het laatste moment ingevlogen.

Mazepin was aan het begin van het jaar nog volop bezig met de voorbereiding op het 2022-seizoen, totdat het team het contract verscheurde. De Rus mocht nog wel racen van de FIA, zij het onder de neutrale vlag. Mazepin ging daar niet mee akkoord en moest dus gedwongen vanaf de zijlijn toekijken. De 23-jarige Mazepin was onlangs nog gespot als DJ, maar zijn voorkeur ligt toch in het racen.

Rally

Een deel van zijn vrije tijd spendeerde Mazepin aan de Silk Way Rally in Rusland. "Ik deed dat uit plezier en gelukkig leidde het plezier tot een overwinning", vertelt hij aan persbureau Tass. Hij vervolgt: "Maar ik zie mezelf niet als een professionele rallyrijder. Silk Way is een prachtige wedstrijd, maar voor een niet-rallyrijder om je echt voor te bereiden, moet je al het andere opzij zetten. Ik geloof dat ik een bepaalde sociale missie heb waarmee ik bezig ben, en die brengt me veel plezier", legt Mazepin uit, verwijzend naar de steun voor atleten zoals hij, die om politieke redenen aan de kant staan.

Plannen voor 2023

"Volgend jaar ga ik voor mezelf ook meedoen aan een nieuwe discipline buiten ons land, maar tot nu toe zijn er nog geen handtekeningen gezet. Ik kan er dus niets over vertellen", gaat hij verder. Wel hoopt hij met dit nieuwe avontuur weer een stap dichter bij de koningsklasse te zijn. "Er is natuurlijk de wens om te blijven deelnemen aan de autosport. Mijn doel is om terug te keren naar de Formule 1, dus dat is de richting waarin ik zal werken", aldus Mazepin.